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【WFH】在家工作實際工時減少？研究：花在休閒及睡眠時間顯着增加

個人增值 18:10 2022/10/19

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在疫情期間，大家的工作模式都有所轉變，由以往的在辦公室工作改為在家工作。即使疫情的影響已慢慢消退，但美國仍有超過15%的全職員工仍然在家工作，另外30%的員工採用混合模式工作。這樣的工作模式大大減少了交通時間，總括而言美國人現在每天上班的時間減少了約6,000萬小時。那省下來的時間，他們會如何利用？

American Time Use Survey（ATUS）研究發現，員工在家工作的話，總工作時間實際上有減少。雖然他們能將所節省的交通時間的35%分配予工作，但他們在有薪工作上所花的總時間其實更少，因為或會被其他活動時間所抵銷。

在研究中，看到休閒時間和睡眠時間顯著增加，尤其是在年輕的美國人中更見明顯，他們在社交活動、餐廳或酒吧用餐及鍛鍊身體方面比以往花多了時間。而年紀較大的人則傾向於將時間分配給照顧兒童、家務、維修及膳食準備等家庭活動。

另外，研究亦發現在家工作的話，花在單獨或與家庭成員一起完成的活動上的時間有所增加，休閒時間平均增加2.3小時，而花在家庭活動的時間則增加0.69小時。按年齡區分，年輕人是唯一顯着會增加與非家庭成員在一起休閒時間的群體。

 

責任編輯：鄭樂怡

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