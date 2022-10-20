信貸評級驟降 原因不明？ 有哪些因素影響TU評分？

近日，發現有網友在社交論壇上發佈一則求助貼文，稱自己的TU（環聯）信貸評級突然從A級跌至D級，不明白當中原因。這位網友也稱，在信貸評級下降的這段時間内，曾因失業向政府申請了失業貸款，同時曾遲交過卡數，但幾日内就還清，而且信貸使用度是37%，屬於合理的數值範圍。這件事不禁令人思考，到底有哪些因素會影響TU信貸評級？應該如何避免被降級的風險？



據環聯的資料，總結了以下幾個影響信用評分的常見因素。想避免被降級的風險，應該及時查看自己的信貸報告，對症下藥，合理使用信用卡，及時還款，不要為一時的物欲衝動而超前消費。

1.與信貸額度相關

與信貸額度相關的又可分成幾個細節問題，分別是信貸記錄深度不足、借貸比率太高、信貸額太高、擁有過多貸款帳戶及年度統計信用卡使用率過高。若出現上述問題，則要注意信用使用度並作出改善。首先，信用額使用量最好保持在大約30%-50%以下。其二，建議利用信用卡作合理的經常性消費，並且要注意不要超出信用額。最後，盡量維持年度總結欠於合理的水平，並且不要隨便取消信用卡。



2.與信貸戶口的多少相關

與信貸戶口相關的常見問題有以下幾個，分別是過少借貸戶口、過多硬性查詢（即過多信貸申請）、過少信貸訊息及過多新開信貸戶口。如果出現上述問題，那可能是與過少或過多信貸活動有關。若信貸活動太少，例如較少使用信用卡消費，也會影響信用評分，建議可以利用信用卡作合理的經常性消費，或根據自己需求適量申請信貸產品等，可以增加信貸記錄。若信貸活動太多，同樣也會造成影響，例如同時開立多張信用卡或同一時間向多家貸款機構申請貸款。這裡要特別注意，無論是為了格價還是真正需要貸款，都有可能會影響信用評級。所以應該合理使用和開設信用卡賬戶，避免過度消費。



3.逾期還款

逾期還款是對信用評分影響較大的問題，其中常見的相關問題分別是有撇帳帳戶記錄、過多嚴重拖欠項目及擁有新的逾期還款項目。要改善這類問題造成的信貸評級降低，就要準時還款、減少拖欠債務、盡量清還所有欠款及避免過度消費。



4.只還 min. pay

其中還款也有要注意的細節，如果每次還款只還最低還款額仍然有可能影響信貸評級。因為長時間只還最低還款額，只會令欠款愈滾愈大，要支付的利息也會愈來愈多，從而財務機構就會質疑貸款人的還款能力，所以最終也影響信貸評級。



5.只用現金

在了解完諸多信用卡使用不當帶來的影響之後，很多人會想到，如果直接不用信用卡，只用現金付款，可以確保有更好的信貸評級嗎？答案是不能的。

如果沒有信用卡，之前又沒有任何借貸或按揭記錄，財務機構就不能按照信貸報告評估貸款人的信貸狀況。而資訊不充足也有可能影響日後的信貸申請。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經