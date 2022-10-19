【ESG調查】港人自認對ESG有深入了解　報讀ESG證書課程人數　創歷史新高

ESG是近年各國重視議題之一，不過普遍大眾對這一個發展的認識不算深。有調查機構訪問了香港人對ESG的了解和關注程度，結果發現，港人普遍認為自己對ESG的了解高於全球平均水平，並願意採取行動抵制ESG表現欠佳的企業。

港人給予自己評分 高於全球的41%

策略傳播諮詢公司SEC Newgate日前公布ESG Monitor調查報告，調查在全球12個國家和地區訪問超過1.2萬名受訪者，評估他們對ESG議題的了解與認知。今年，香港首次成為受訪地區之一。報告指，有四分之一的香港受訪者表示ESG為他們關注的議題，遠高於全球的15%。同樣地，香港受訪者認為自己對企業的ESG措施和表現有更深入的了解。以10分為滿分，給予自己6分的受訪者高達51%，高於全球的41%。

近半受訪者曾抵制ESG表現欠佳的企業

與其他地區相比，香港受訪者更願意採取行動抵制ESG表現欠佳的企業。香港作為金融中心，其散戶投資市場蓬勃，高達兩成的受訪者表示在過去兩年間曾主動減少持有ESG表現欠佳企業的股權，較全球的11%高近一倍。此外，近半（48%）受訪者曾抵制ESG表現欠佳的企業的產品或服務，有四分之一的受訪者曾於社交媒體上討論企業的ESG表現。與此同時，近半受訪者（49%）表示在投資ESG 表現較理想的公司時已有心理準備獲得較低回報。

以上情況與近期報讀ESG投資課程人數大幅上升不謀而合。今年7月，香港特許金融分析師協會ESG投資資格證書課程的報讀人數創下歷史新高，較去年9月增加77.8%。

責任編輯：區祖飛

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