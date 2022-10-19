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【NFT】首條Tweet NFT價值再創新低　由280萬美元跌至132美元

個人增值 14:22 2022/10/19

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去年NFT等元宇宙話題大熱，大家都紛紛加入NFT行列。而Twitter創辦人Jack Dorsey於2021年3月拍賣了以NFT形式推出的第一條Tweet，當時以1,630 ETH（約290 萬美元）由馬來西亞區塊鏈公司Bridge Oracle的行政總裁Sina Estavi投得。不過，近日這一條NFT的競投價格再創新低，有人提出以0.1個以太坊，即132.72美元（約1,041港元）。

最初定價約4,800萬美元

Twitter創辦人Jack Dorsey以290萬美元的價格出售了NFT，將收益轉換為比特幣，然後將其捐贈給了Give Directly組織，向世界各地的貧困人口捐款。事實上，Bridge Oracle的行政總裁Sina Estavi於上年競投後，便在NFT交易平台Opensea放售這首條Tweet NFT，定價為14,969 ETH（約4,800萬美元），結果拍賣的首星期只有7名競標者出價。

NFT生態不景氣

近日有外媒報道指，在OpenSea平台上Tweet NFT最高出價為280美元（約219.7萬港元），不過在剛過去的星期日卻有人提出了另一個更低的報價，以0.1個以太坊，即132.72美元（約1,041港元）競投。

報道亦指，Estavi在今年4月收購了Twitter NFT，而《紐約時報》為其專欄中的NFT籌集了超過50萬美元。可惜的是，整個科技行業都受到裁員的影響，一間蓬勃發展的加密貨幣初創公司Celcius破產，暫停提款併申請破產。亦有外媒指，NFT的價格由2021年第四季度超過2.9萬億美元暴跌至今年的9000億美元，估值暴跌影響到NFT生態系統。

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