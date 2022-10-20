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bagrun 旅行套裝 低至7折 SOGO崇光網店 護膚品套裝4折

精明消費 07:30 2022/10/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.bagrun：旅行套裝 低至7折

相隔兩年，終於等到放寬旅行限制，係時候增添旅行裝備。bagrun 旅行套裝優惠低至7折，包括潮流軍事迷彩背包，加旅行收納套裝即一套四件嘅收納袋或快取消毒套裝等。

購買傳送門：按此
體驗中心地址：九龍荔枝角永康街63號Global Gateway Tower 8樓 802-803室
營業時間： 星期一至五 : 9:30am – 6:30pm (公眾假期休息)

    點擊圖片放大

2. SOGO：崇光網店 護膚品套裝低至4折

秋天來臨，係時候入手適合秋冬的護膚品，即日起至10月25日，崇光網店準備了一系列高效護膚品套裝優惠，包括ESTÉE LAUDER皇牌微精華活膚原生液，具有24小時長效保濕功用及LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶等。

崇光網店：按此

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3.牛一：日式放題火鍋 會員享同行長者或小童免費

天氣轉涼，最適合食火鍋暖身，即日起至12月8日，牛一日式放題火鍋推出會員「買大送小」優惠，即凡於星期一至四5:00後，兩位成人惠顧120分鐘睌餐，同行一位 (小童 或 長者) 可享免費優惠。

成為會員：按此

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撰文：hket小編

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