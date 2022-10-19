【銀行著數】滙豐宣布大派240張　Tyson Yoshi x Serrini音樂會門票（附詳情）

Tyson Yoshi和Serrini將於明年2月舉辦元宇宙及實體的音樂會DuoVerse，滙豐宣布將會於今日在Facebook及Instagram專頁同步舉辦突發送飛活動，參加者只須完成以下簡單任務，即有機會贏走全港首個元宇宙 X 現場音樂會《DuoVerse》的元宇宙或現場版門票。

滙豐Facebook及Instagram專頁內的各首100位參加者，滙豐將自各送出《DuoVerse》音樂會元宇宙門票1張（合共200張），滙豐亦會於各專頁以隨機形式在所有參加者中抽出10位幸運兒，每位可獲現場版《DuoVerse》現實X元宇宙門票2張（合共40張）。

活動將於10月23日晚上11時59分截止，並於11月23日於其Facebook及Instagram上公布得獎名單。

參加步驟 1. 留意滙豐在10月19日（星期三）中午12時於以上專頁公布之通關密碼

2. 將通關密碼私訊滙豐社交媒體帳號（Facebook或Instagram專頁）

3. 於相關遊戲貼文留言欄內留低答案並標籤兩位朋友

4. Log on HSBC HK App 及讚好滙豐社交媒體帳號（Facebook或Instagram專頁）

責任編輯：區祖飛

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