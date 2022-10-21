Montblanc首次夥拍日本動漫　《火影忍者》漩渦鳴人最強加盟

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與視覺藝術家聯乘 Vacheron Constantin把時計分形幾何化
高級時裝品牌與動漫來個互相結合，早已不是新鮮的事情，特別是來自日本的動漫人物，看看早前Loewe與吉卜力工作室先後推出《龍貓》和《千與千尋》系列，都賣個滿堂紅，大家便會知道源自日本的動漫人物受歡迎的程度遍及全世界，因此，再有歐美品牌打它們的主意實在並不為奇，好像今次來到Montblanc找來《火影忍者》。
喜歡日本動漫的的朋友沒有人不曉得由岸本齊史繪畫的《火影忍者》，自1994年連載到2014年，單是截止至2014年8月，該漫畫在全球的累計發行量已突破2億本﹗可說是破盡記錄，及後更引伸到現在仍然連載中的《火影忍者：博人傳之次世代繼承者》續篇。
不過，由於續篇由長年作為岸本助手的漫畫家池本幹雄擔任改畫，岸本只負責擔任原作監修，岸本說：
因為畫過了所以我不畫，如果要畫就交給池本。
所以在市場上反應一般，亦驗證了「見好就收」這不變的道理。
今次Montblanc的《火影忍者》系列說得上是品牌的突破，畢竟品牌過往從未曾與日本動漫合作，意外的是人物方面只選取了主角漩渦鳴人和他的老師自來也，設計上在黑色的皮具上印上他倆鮮明的造型，產品項目由tote bag、單肩包、書寫工具、AirPods 耳機殼等智能裝置配件和Summit 3智能腕錶都一一落齊，大家又不妨看看皮具品牌和動漫合作會否在市場上打響頭炮。
產品查詢：2736 6636
欄名 : 型男玩物誌