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Montblanc首次夥拍日本動漫　《火影忍者》漩渦鳴人最強加盟

博客 13:01 2022/10/21

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高級時裝品牌與動漫來個互相結合，早已不是新鮮的事情，特別是來自日本的動漫人物，看看早前Loewe與吉卜力工作室先後推出《龍貓》和《千與千尋》系列，都賣個滿堂紅，大家便會知道源自日本的動漫人物受歡迎的程度遍及全世界，因此，再有歐美品牌打它們的主意實在並不為奇，好像今次來到Montblanc找來《火影忍者》。

為了宣傳這個聯乘計劃，畫中的鳴門和自來也都用上了這個Montblanc聯乘系列。（圖片品牌提供）

喜歡日本動漫的的朋友沒有人不曉得由岸本齊史繪畫的《火影忍者》，自1994年連載到2014年，單是截止至2014年8月，該漫畫在全球的累計發行量已突破2億本﹗可說是破盡記錄，及後更引伸到現在仍然連載中的《火影忍者：博人傳之次世代繼承者》續篇。

Montblanc和日本動漫《火影忍者》合作，發布會自然在東京舉行，當日的嘉賓有2008年以拍攝幪面超人而成名的櫻田通，他曾拍攝《深宵食堂》和電影《我想吃掉你的胰臟》。（單肩包$6,900／圖片品牌提供）

在日本舉行的發布會上有音樂演奏，配合《動畫》中的配樂。（圖片品牌提供）

不過，由於續篇由長年作為岸本助手的漫畫家池本幹雄擔任改畫，岸本只負責擔任原作監修，岸本說：

因為畫過了所以我不畫，如果要畫就交給池本。

所以在市場上反應一般，亦驗證了「見好就收」這不變的道理。

Montblanc X《火影忍者》手提袋。（$10,100／圖片品牌提供）

LeGrand 鋼珠筆。（$5,900／圖片品牌提供）

Montblanc X《火影忍者》腰包。（$6,900／圖片品牌提供）

今次Montblanc的《火影忍者》系列說得上是品牌的突破，畢竟品牌過往從未曾與日本動漫合作，意外的是人物方面只選取了主角漩渦鳴人和他的老師自來也，設計上在黑色的皮具上印上他倆鮮明的造型，產品項目由tote bag、單肩包、書寫工具、AirPods 耳機殼等智能裝置配件和Summit 3智能腕錶都一一落齊，大家又不妨看看皮具品牌和動漫合作會否在市場上打響頭炮。

產品查詢：2736 6636

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欄名 : 型男玩物誌

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