亞洲重新開放 哪些行業最受益？

新冠疫情盡頭曙光漸現，全球各國正加速於防疫及經濟政策取得更佳平衡。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 (Alicia Garcia Herrero)撰寫報告，參照歐美企業的經驗，分析亞洲在開放過程中為不同行業帶來的機遇。

疫情難阻亞洲航空重要性上升

艾西亞認為，航空客運流量恢復將再次為航空公司帶來收益。在疫情之前，亞洲航空公司的重要性已經從2011年的31%上升到2019年的35%，疫情造成的中斷並不會改變有利於亞洲的結構性因素，亞洲重新開放將會縮小亞太航空公司和全球的差距。截至2022年8月，全球航空公司收入已經達到疫情前水平的72%，亞太約為52%。

亞洲酒店房間比例超越歐洲



酒店業正在迎來更多住客，曾經一度暴跌的入住率可見改善。為了抓住結構性機遇，全球酒店集團在亞洲的規模正持續擴大，即使在疫情期間也是如此。亞洲的酒店房間比例已經超越歐洲，從2019年的19%上升到2021年的21%。同樣，在亞洲重新開放的週期性影響下，亞洲酒店業還有進一步增長的空間。即使是北美和歐洲，2022年二季度的酒店入住率也僅恢復到66%，仍低於2019年的80%。亞洲目前的入住率徘徊在49%左右，還有很大的追趕空間。



遊客恢復出遊後，鐵路公司將獲益於更多的市內及城際出行。香港和日本是兩個典型的擁有龐大的鐵路交通網絡和可投資領域的例子，這兩個經濟體此前都受益於旅遊業的繁榮。與全球同業相比，歐洲的運輸服務（以德國鐵路和法國國家鐵路為例）在2022年二季度已經達到超過疫情前16%的水平，亞洲仍低於歐洲，目前在疫情前水平的72%。



在旅遊消費方面，預訂平台、旅遊零售商和化妝品公司將會看到強勁的需求。國際預訂平台的收入已恢復到疫情前水平的 97% 和 88%。 專注於中國的旅遊平台自2011年後擴張了十倍，但當前收入水平僅恢復到疫情前的 51%。

重建中國人出遊意願 仍然需時



不過，中國的疫情清零政策持續到何時對於亞洲和世界而言仍然難以預測。疫情之前，中國遊客每年在世界各地的消費超過2500億美元，亞洲許多經濟體的旅遊相關產業在很大程度上依賴中國，通過其他管道很難完全彌補這些損失。防疫期間的不確定性也削弱了中國居民對國內旅遊的情緒，旅遊收入占GDP的比例從2019年的5.8%下降到2022年第二季度的2.1%。因此，即使中國未來放鬆出入境限制，如果國內出行和流動限制仍然存在，重建中國遊客出國旅遊的意願可能還需要很長時間。

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