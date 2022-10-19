亞洲調配可持續資金潛力大 逾1,000億美元在港零售資金可調撥

渣打銀行的《可持續銀行業報告2022：調配零售投資者資本》顯示，可調撥至零售資金的潛力將達到8.2萬億美元，其中，1,120億美元來自香港零售投資者，資金可在2030年前調撥至可持續投資。 目前大部分可持續投資集中於先進經濟體及地區，美國及歐洲在2020年佔比已達八成二，所以亞洲地區能調配至可持續投資的資金增長潛力較大。

本次調查報告顯示，對10個市場的3000多名人士進行採訪中，有92%人士對可持續投資感興趣，是投資於可持續銀行業中佔比最大的。香港的零售投資者在過去數年也對可持續投資展現出強烈興趣，近六成投資者在其投資組合中持有可持續投資基金，是主要可持續產品中比率最高，並預期在未來兩至三年提升至七成四。

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為滿足客戶對可持續投資的需要，渣打香港今年上半年已新增兩隻可持續基金，並計劃繼續豐富其可持續投資基金產品組合。

投資者遇到的障礙

然而報告中也提到，投資者指出一些阻礙他們增加可持續投資的障礙，包括「資訊太少」、及「難以比較不同的可持續投資機會」等。其中有接近50%投資者認為阻礙他們增加可持續投資的原因最大問題是投資渠道。這些結果反映出金融機構在打破投資者面對的障礙中，發揮關鍵作用。

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渣打香港財富管理業務主管何文俊亦表示，會擴大投資者參與渠道，包括在數碼平台上提供更多解決方案、為客戶提供清晰及透明的資訊及透過財富管理專家提供以數據主導的建議等。

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