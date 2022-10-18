【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假

名牌「包包」近年的受歡迎程度和價格都不斷上升，更顯其投資價值。正因如此，市場上有不少冒牌貨出現，試圖賺取利潤。繼本網早前報道如何檢驗Dior手袋後，另一大熱門品牌Chanel同樣是冒牌貨的模仿對象，今次我們同樣請教Chirs Sir分享入手Chanel的注意事項和檢驗手袋的小技巧。

Classic Flap、小金球款式成A貨商目標

Chanel作為全球大熱手袋品牌之一，每個手袋的價錢不菲，引起了不法商人為求利潤製作冒牌品欺騙消費者。專營名牌手袋鑒證的質屋會社創辦人Chris認為，不法商人會以熱門款式作為指標，而Chanel Classic Flap相對較為熱門，其價格亦由2021年的63,800港元升至今年3月的65,100港元，是投資Chanel手袋的選擇之一，令市場上出現了不少Classic Flap的「A貨」。

Chris Sir分享除了感覺手袋的氣味之外，大家亦可以觸摸手袋鏈帶的用料質地，「A貨」的手袋鏈帶造工參次，手感粗糙不順滑。另外，留意Classic Flap手袋的菱格紋是否對稱，非正品貨的菱格紋路會出現偏左或偏右，而且可以留意手袋的五金打磨位置是否圓滑，否則有機會屬冒牌貨。

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近年，小型及迷你型款式，俗稱「小廢包」非常盛行，加上小金球款式大熱，Chris Sir指根據其鑑證數據顯示，金球款式出現了大量非正品貨，要鑑證金球款式需要有更高深的技術。不過，想簡單得知小金球款式的真偽，可以從基本的顏色和外型著手。金球的作用是用來調節手袋長度，正品的Chanel金球整體手工非常講究且打磨圓滑，加上Chanel在電鍍方面不惜工本，在黃金電鍍下是會用上24K金屬，令黃金顏色不輕易掉落。

相反，冒牌貨的金球外型雖然整齊但「雙C」位置打磨得非常參次，會出現不同的機器紋或陰影。顏色方面，正品貨的金球黃金色會較濃，而冒牌品的黃金顏色會偏向青色。另外，可以留意手袋內部是否貼有小型標籤和流水碼貼，同時留意拉鏈會否出現不對稱或拉鏈困難的情況，否則有機會為冒牌貨。

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「A貨」有機會對磁石起相吸反應

對於市場上充斥着各類Chanel的冒牌貨，Chris Sir分享了一個小技巧，簡單一試手袋的真偽。Chris Sir指，Chanel的冒牌品以往不會百分百按照Chanel的金屬比例製造，若以高技術的五金分析儀可以檢測到其金屬混合了不同用料，非常參次。而且為了把冒牌品的金屬硬度和顏色與正品相似，冒牌貨會加入大量的鐵成分，令手袋的物料遇上磁石時便會相吸。換言之，正品的手袋並不會對磁石有任何反應。故此，Chris Sir建議大家可以用一顆磁石，簡單測試手袋的用料基本得知手袋的真偽。

本網立即測試了Chanel背包和小金球方盒子，發現Chanel背包的鏈帶與磁石互相相吸，其磁力非常高，含有大量鐵的成分。而小金球方盒子在真假手袋比對之下，「A貨」的小金球方盒子其中一部分會跟着磁石走，相反正貨對磁石完全不起任何反應。

不過Chris Sir重申，這一個小技巧並非適用於全部「A貨」，現時大多的「A貨」技術逐漸提升，手袋鏈帶等位置有機會不會對磁石起反應，加上手袋鑑證並非單憑數點便可以認證到真偽，當中涉及30多個鑑證地方，故此想確保入手到真貨的話建議大家行專業鑑證或到專門店購買。

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Chanel轉用微型晶片技術取代保證卡

除了注意Chanel手袋的外型和物料外，以往Chanel手袋都會配備一張保證卡，不過原來保證卡在「A貨」上亦被模仿得非常相似。Chris Sir指，驗證保證卡有8個方法和位置要觀察，不過最簡單的方法可以留意保證卡右上角鐳射商標位置。正貨的保證卡的鐳射商標是會印有Chanel標誌，而稍微移動一下會出現彩點。相反，偽造的保證卡是不會出現鐳射商標，只有一個白點，又或者鐳射商標上的Chanel標誌不是印在正中位置。

至於是否每個Chanel手袋均會配備一張保證卡，Chris Sir指以往大部分的手袋內部會有小型標籤以及附有一張保證卡，但現時出產的Chanel手袋已轉用微型晶片技術以小型標籤取代了保證卡。不過，他認為Chanel的保證卡並非像勞力士腕錶一樣必不可少，原因是鑑證主要會檢驗袋內部的小型標籤，保證卡即使遺失了亦無大礙，但若果是特別款式例如是鱷魚皮、蜥蝪皮等最好保留保證卡以加快銷售過程，吸引更多人問津，而且方便鑑證手袋真偽。

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Chanel配件暫未加入防偽功能

Chanel的銀包或其他配件同樣受歡迎且具投資價值，單是一個Classic Long Flap銀包售價為9,400港元，相信價格未來有機會上升，故此市場上都有不少這一類的「A貨」。銀包的鑑證方法與手袋類似，大家需要注意拉鏈位置、Chanel標誌大小比例等，一旦感覺到銀包的皮革手感特別滑手，加上銀包內部拉鏈的皮革質地特別硬身，便很大機會屬「A貨」。

而在配件方面，Chris Sir指Chanel的配件並不完全為人手打造，加上Chanel暫時未有在配件上加入防偽功能，在刻字和字印上的比例都與正貨做得非常相似，增加了冒牌品在市場上出現的數目，對鑑證而言有一定困難。

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責任編輯：區祖飛

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