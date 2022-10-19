大學畢業生期望薪酬達2.53萬 較去年增19% 被嘲好高騖遠

即將迎來各大專院校的畢業典禮，也意味著又一屆大學畢業生正式告別大學，踏入社會，成為職場新人。進入職場，最令人關心的必然是人工問題。根據僱主品牌顧問Universum今年的一項調查發現，應屆畢業生的期望月薪達2.53萬元，較去年增加19%。早前更有畢業生在網上發文稱要找2萬月薪的工作，被網友「嘲」好高騖遠，是不切實際的想法。事實上，在設定自己期望薪資時應該從自身技能及大環境出發，報出合理的數值，而不是單憑自己意願，這將會導致求職路上受到阻滯。



根據「香港2021年人口普查」的數據顯示，香港打工人的月收入中位數是19500元，與畢業生提出的25300元還是有一定的差距。對於僱主而言，剛畢業的大學生雖然學歷是重要的參考，但無可否認在職場中還是一個初學者，工作能力及熟悉度還是缺少很多競爭力，為何不以同樣高的價錢聘請經驗更勝一籌的員工？

各行業平均每月薪金對比

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根據以上統計處的數據，各行業平均薪資能超過2萬的都屬少數，達到2.53萬更是罕見。受疫情的影響，收入較可領先的金融及保險業在今年的第2季度的平均薪金也只達23125元。因此，今年畢業生提出的期望薪酬實屬過高，還是要合理審視自身情況和充分了解行業的具體情況，再做出抉擇。

職場新人定價注意

1.了解行業最新資訊

在決定自己的期望薪酬之前，應該多參考最新的薪酬趨勢調查，很多求職軟件獵頭公司或政府統計局的每季度或每年的最新調查結果，了解行業合理的薪酬範圍。以政府統計局的報告為例，按不同的性別、行業、職位、職級及個人工作年資都有詳細的調查結果。

其中，近年來較熱門的查詢企業及行業薪酬情況應用程式之一是「Glassdoor」，很多在職或曾經在職的從業人員會在該應用程式上發佈相關企業或職位情況，如果自己有目標的企業或行業，就能快速獲取相關資訊。其次，亦可以向已經就業的師兄師姐了解相關行業的咨詢，由於他們較早步入職場，就算不是同一間公司，相關行業的消息也多少會有所耳聞。



2.判斷自身價值

在提出期望薪酬時，應對自身的相關工作經驗和技能審視，自己是否有足夠的能力勝任這個職位，能為僱主帶來什麽效益？如果完全沒有相關工作經驗，就要將自己的期望降低，找到符合自己的位置，日後逐步求進步。如果擁有相關工作經驗或技能，例如想應聘一間視頻製作公司，而應聘者剛好有視頻製作牌照或相關工作經驗，則這個時候就有一定資質提出更高的期望薪酬了。



在全球疫情下，工作機會及人工與以往相比都相對縮減，畢業生在決定自己薪酬時應該更謹慎，全方位了解和分析市場定價，及早裝備自己，擬定合理的薪酬。

責任編輯：梁政琪

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