強積金MPF可放銀行存款嗎？ 拆解今年最佳基金的資產配置

強積金今年蝕了多少，毋須再重覆，其實全球各大股市、債市都全軍覆沒，唯獨現金為王。看到近日定期存款利率也有4厘，有網民不禁在討論上提出，強積金可否放在銀行存款。其實這和多年來「強積金可否買盈富」的問題一樣，答案是yes and no。我們不可以直接把強積金放在盈富，但可以透過追蹤盈富基金的基金，投資在盈富，但投資途徑變得迂迴了，而且還要付管理費，讓基金經理替我們買入盈富。

所以，「強積金可否放在銀行存款」的答案也是yes and no。或者不少人都想把強積金直接放存款，不給基金經理費用，但可惜在強積金制度下，我們還是要透過貨幣市場基金達到放存款的目標。

強積金歷來最差的季度表現

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據Morningstar的數據，今年第三季強積金大跌9.36%，是歷來表現第6差的季度。要留意，2008年金融海嘯時，強積金曾經連續兩季跌超過10%，所以低處可能未算低。而今年第3季及首3季，表現最好的MPF基金都是它 ─ 「交通銀行強積金保守基金」，第三季升0.37%，今年至今升0.67%，在輸少當贏的投資環境下，這基金簡直是大贏家。

「交通銀行強積金保守基金」資料

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十大資產全放存款

上述的基金十大資產是截至今年6月底。但基金的投資重點是「100％現金、存款及短期債務證券」，相信目前的配置與數月前沒有太大分別。須留意，這基金很難取得目前市場上4%的定期存款年利率，因為它的投資目標僅僅只是「獲取高於訂明儲蓄利率的回報」，在其《計劃說明書》亦列明，基金的「預期回報與認可金融機構在港元儲蓄戶口提供的利率相若」。它投放的是到期日較短期的投資工具。

儘管如此，這也正正說明了目前市況是不變應萬變，不過種策略可能適合於極端的熊市（股滙債都跌）、或行將退休想鎖定利潤之成員，對其他人而言卻並非長遠之策，再以交銀這基金為例，它的長期回報是跑輸的。

交通銀行強積金保守基金表現

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如前所述，這類基金的投資目標是跑贏儲蓄存款，而我們投資目標的最低限度是要跑贏通脹。不過，在當前市況，把資產配置到貨幣市場基金，不失為避險的方法之一。

撰文︰廖毅然

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