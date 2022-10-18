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英鎊定存最高15厘 鎊滙一週升逾3% 專家︰仲有少少餘力再漲

收息攻略 11:50 2022/10/18

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英國首相卓慧思政府的財政措施反轉又反轉，新財相侯俊偉上任後，跌跌不休的英鎊似有轉機，單是近一週已急升逾3%，兌美元由低於1算，升至最新1.135，兌港元亦由8.15低位回升至近8.9。目前英鎊定存最高15厘，屬1星期的短期存款，需為指定戶口及兌換資金，滙豐及渣打亦提供12厘高息短存。不過，專家普遍認為英鎊反彈力度有限，可能「只有少少餘力再升」而已。

英鎊短期定存最高15厘（年息由低至高排列）

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短短一周賺息288元  但需持指定戶口

建行亞洲提供最高15厘的一週英鎊定存，起存金額為10萬港元等值，假設未來一週英鎊穩定下來，不計匯兌差額，以10萬元存款額計算，一周也可賺息288港元。不過，15厘只適用於持有該行「月月增息儲蓄戶口」的客戶，並且要致電分行/客戶經理，或親臨分行敍造。如非「月月增息儲蓄戶口」客戶，年息則為10厘，不算最高。

建行以外，富邦的13.88厘及信銀國際的13.8厘也是高息之選，同樣需為兌換資金。大型銀行方面，渣打及滙豐也提供12厘優惠，但渣打的條件是白金外匯會員或優先私人理財客戶，滙豐則要是尚玉客戶。

盧楚仁︰轉財相的利好消息已接近消化完

不過，英鎊前景又如何？未來是否持續看好？分析普遍認為再炒上空間仍然有，但相當有限。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，英鎊可能只剩「少少餘力再上」，轉換財相的利好消息已消化得七七八八。華僑永亨則估計，英鎊兌美元的阻力位在1.138及1.1498，第一個阻力位與現價已相當接近。

盧楚仁指出，英國的基本因素是越看越淡，一來貨幣政策需遏止通賬，但越加息只會令其經濟越快陷入衰退。二來美元強勢不變，非美貨幣只會一波低於一波。所以中長線而言，英鎊兌美元仍會逐步跌回一算以下。

華僑永亨經濟師姜靜則指出，考慮到英國疲軟的宏觀基本面、雙赤字惡化持續以及政治不確定性（卓慧思或面臨下台風險），相信英鎊將繼續保持大幅波動走勢。

 

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