錢大媽長康市集店  免費送菜 美心臘味產品 買2送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.錢大媽：長康市集店 免費送菜

為慶錢大媽長康市集店開張，即日起至10月20日，免費送出每日1000份蔬菜。

時間：早上9:00 及 下午4:30

地點：新界青衣青康路長康邨長康市集M9鋪

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2. 美心：臘味產品 買2送1

即日起至11月8日，美心推出臘味產品買2送1優惠，無論臘腸定膶腸，定係其他口味嘅臘腸都可以買到。買2送1每盒平均價: 148.7元（零售價: 223元/盒）。

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3.美食嘉年華：網上遊戲 赢嘉年華入場券

10月29日至11月6日，一連9日於葵涌運動場舉行第9屆香港美食嘉年華，特設4大主題展區，除健康養生區、休閒食品區及餐飲用具區，今年新設日韓美食區；精彩節目仲有萬聖節嘩鬼大派對、韓國文化祭、日本文化祭、DIY工作坊，以及多個以日韓為主題的免費攤位遊戲。​

今屆參展商更大推低至1元、1折優惠，包括1元潔膚膏、東北大米、魷魚片，1折面膜、益生菌乳酪杯套裝，2折紅燒鮑魚、特級靚陳皮等等。

即日起至10月28日晚上23:59，玩嘉年華賞您「飛」遊戲，即赢取嘉年華入場券。

遊戲傳送門：按此

第9屆香港美食嘉年華 展覽日期 ：2022年10月29至11月6日（星期六至日） 開放時間 ：上午10:30至晚上7:30 地點 ：葵涌運動場(葵芳站D出口) 網址 ：www.foodhk.com.hk 備注 ：嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場

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撰文：hket小編

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