  • 21°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 08:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

錢大媽長康市集店  免費送菜 美心臘味產品 買2送1

精明消費 07:30 2022/10/19

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.錢大媽：長康市集店  免費送菜

為慶錢大媽長康市集店開張，即日起至10月20日，免費送出每日1000份蔬菜。

時間：早上9:00 及 下午4:30
地點：新界青衣青康路長康邨長康市集M9鋪

    點擊圖片放大

2. 美心：臘味產品 買2送1

即日起至11月8日，美心推出臘味產品買2送1優惠，無論臘腸定膶腸，定係其他口味嘅臘腸都可以買到。買2送1每盒平均價: 148.7元（零售價: 223元/盒）。

    點擊圖片放大

3.美食嘉年華：網上遊戲 赢嘉年華入場券

10月29日至11月6日，一連9日於葵涌運動場舉行第9屆香港美食嘉年華，特設4大主題展區，除健康養生區、休閒食品區及餐飲用具區，今年新設日韓美食區；精彩節目仲有萬聖節嘩鬼大派對、韓國文化祭、日本文化祭、DIY工作坊，以及多個以日韓為主題的免費攤位遊戲。​

今屆參展商更大推低至1元、1折優惠，包括1元潔膚膏、東北大米、魷魚片，1折面膜、益生菌乳酪杯套裝，2折紅燒鮑魚、特級靚陳皮等等。

即日起至10月28日晚上23:59，玩嘉年華賞您「飛」遊戲，即赢取嘉年華入場券。

遊戲傳送門：按此

第9屆香港美食嘉年華

展覽日期 ：2022年10月29至11月6日（星期六至日）

開放時間 ：上午10:30至晚上7:30

地點 ：葵涌運動場(葵芳站D出口)

網址 ：www.foodhk.com.hk

備注 ：嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 洪瑞珍金鐘店開幕 買3送3 大昌食品憑收據享即減優惠
2022/10/18
洪瑞珍金鐘店開幕 買3送3 大昌食品憑收據享即減優惠
Aeon秋冬特集　惠康至慳至抵價　7-11買MOVENPICK雪糕$100／4盒
2022/10/17
Aeon秋冬特集　惠康至慳至抵價　7-11買MOVENPICK雪糕$100／4盒
今日優惠精選 - MOS Burger 16周年 半價優惠 美國運通卡 Fresh滿$600贈$100
2022/10/14
MOS Burger 16周年 半價優惠 美國運通卡 Fresh滿$600贈$100
今日優惠精選 - 崇光百貨 BALLY Sale 低至1折 華御結買2件甜品減$3
2022/10/13
崇光百貨 BALLY Sale 低至1折 華御結買2件甜品減$3
今日優惠精選 - yuu萬聖節派對「瓜分」6,000,000分 鮮芋仙豆漿飲料系列買一送一
2022/10/12
yuu萬聖節派對「瓜分」6,000,000分 鮮芋仙豆漿飲料系列買一送一
著數優惠 新界 萬聖節 運動場 全球大流行 長康邨 新冠肺炎 外賣 新冠肺炎疫情 疫情

下一篇文章

洪瑞珍金鐘店開幕 買3送3 大昌食品憑收據享即減優惠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
秋風起 食蟹季節到 7間大閘蟹放題推介
秋風起 食蟹季節到 7間大閘蟹放題推介
今日優惠精選 - 洪瑞珍金鐘店開幕 買3送3 大昌食品憑收據享即減優惠
洪瑞珍金鐘店開幕 買3送3 大昌食品憑收據享即減優惠
【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓
【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓
【送機票】恒生每日送雙人來回機票 完成指定交易即可抽獎
【送機票】恒生每日送雙人來回機票 完成指定交易即可抽獎
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月14日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月14日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款