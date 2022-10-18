【理財教育】上半年詐騙案逾1.2萬宗　投委會推桌遊助長者提防金融騙局　有趣動畫培養小學生理財（附連結）

今年為投委會10周年，特意籌備了不同活動以教育香港大眾掌握理財知識，提升財務抗逆能力。有見金融騙局經常發生且受騙個案急升，投委會推出桌上遊戲，以及小學生理財動畫，從小培養理財習慣。

桌上遊戲效果顯著 受騙風險降低約18%

投委會引用香港警務處公布的數字指，2022年上半年的詐騙案按年急升42%至超過1.2萬宗，涉案金額約21億港元，，其中「投資騙案」及「電話騙案」分別涉及金額逾7億及4億港元。投委會特意推出預防金融騙案的教育桌上遊戲「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」，協助市民辨別懷疑金融騙局，提高防騙意識。

該桌上遊戲於今年初在社區長者中心試行，並獲香港城市大學協助進行成效評估，結果反映該桌上遊戲對預防金融騙局有正面作用。長者參與桌上遊戲後的防騙能力有顯著提升（約 10%），受騙風險同時相對降低（約18%），對潛在金融騙局的防範意識亦錄得明顯增長（約 16%）。桌上遊戲的參與者中只有 19%會向模擬金融詐騙電話中的陌生人透露個人資料，遠低過對照組的44%。

新推2項活動年輕人理財習慣

另外，適逢投委會10周年，特意推出了「錢宇宙傳說」網上角色扮演遊戲以有趣和互動方式讓年輕人認識個人財務可能會遇上的風險，包括金融騙局、信用卡債務及盲目跟風投資，引導他們檢視自己的理財習慣。遊戲中亦會穿插不同的理財小提示，令玩家可以從中了解更多有關理財資訊。請按此進入遊戲。

在小學生理財方面，新推出的「錢家講成語」以有趣的動畫故事形式，助小朋友輕鬆學理財。取材自錢家各位成員的生活日常，動畫故事巧用成語，以輕鬆有趣的形式帶出金錢管理知識，培養小朋友良好理財習慣。請按此觀看動畫。

投委會10周年活動 桌上遊戲：按此

「錢宇宙傳說」：按此

「錢家講成語」：按此

責任編輯：區祖飛

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