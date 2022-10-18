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港股難再大幅下滑？信銀︰再調整會引起價值投資者興趣

個人增值 08:00 2022/10/18

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信銀國際指出，香港股市表現落後其他主要股市，但認為港股不太可能再次出現大幅下滑，相信香港股市的任何進一步大幅調整都應該會引起尋求價值的投資者的興趣，尤其是來自中國內地的投資者。

該行在第四季展望報告中指出，港股大跌是因為多個不利因素，包括美國加息幅度大於預期、中國經濟復甦乏力、全球經濟放緩、香港逐漸收緊融資條件等。但鑑於港股的絕對和相對估值都非常低，港股不太可能再次出現大幅下滑。不過，在更多的積極信號出現 之前，該行仍對波動性增加的香港股票保持謹慎。

對於香港經濟，該行認為GDP反彈要寄望明年。雖然本港防疫措施逐步放鬆促進本地經濟活動正常化，預計零售市道將繼續改善，失業率有望穩步下降。但受出口表現疲弱拖累，經濟規模全年有機會未能錄得增長。在利率環境方面，港元最優惠利率已經在9月出現本次加息周期內的首次上調。預計未來每次聯儲局加息後，港元最優惠利率均會上升，惟調整幅度將少於美國聯邦基金利率，而波動較大的港元拆息則會進一步反覆上揚。港元利率環境開始全面收緊，按揭利率攀升難免對樓市造成下調壓力，私人住宅售價全年或累計跌一成左右。

 

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