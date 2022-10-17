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東亞工銀搶先出稅貸 1.32厘全城最平有玄機？

個人增值 18:18 2022/10/17

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稅貸戰或將快速轉入直路，往年多提供最低價的大新銀行預料本周公布今年的稅貸優惠，在此之前，東亞銀行及工銀亞洲搶閘而出，東亞的最低1.32厘，更比早前中銀香港的1.68厘低， 暫成全城最抵。不過，正如本網早前提到，看稅務貸款的消息要注意幾點【見此文】，東亞的1.32厘其實也暗藏玄機。

玄機1︰年利率包含現金回贈

正如大多數銀行一樣，東亞銀行也非「一口價」，1.32厘是以貸款額80萬元或以上、還款期12個月計算，而且還包含了1000元現金回贈。

相比之下，中銀香港的1.68厘並沒有包括現金回贈。不過若東亞撇除了現金贈，則最低為1.56厘，現階段仍是低過中銀及工銀。

銀行最低稅貸年息

    點擊圖片放大

如上圖可見，暫時3間銀行的最低稅貸年利率，計算方法都各有不同，例如工銀亞洲的2.07厘，是以100萬元貸款額及6個月還款期計算，如果以同樣貸款額計，向工銀借12個月或24個月，年利率就會分別變為2.23厘或2.31厘。

玄機2︰還款期一旦拉長  年利率高很多

不過，工銀不同還款期的年利率差異還不算大。東亞銀行稅貸優惠的第二個玄機，是還款期一旦長過24個月，年利率即相差很遠，仿佛鼓勵大家有錢趁早借。

還款期越長越高息

    點擊圖片放大

一般而言，還款期越長，息口自然會越高，但東亞銀行長短還款期之間的利率差距，大得驚人，因為24個月或以下還款期，仍屬該行「稅季貸款」，一旦長過24個月，即變為「分期貸款」，年利率會飆升。

以20萬元借款額為例，12個月還款期為2.01厘，一旦改為36至60個月還款期，年利率就高達逾7厘。

因此，除了「還得到先好借」，讀者還要注意銀行稅貸優惠的其他細節，以選定最適合自己的計劃。

 

＝＝＝＝＝

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