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金錢能買到快樂嗎？54%美國人同意金錢帶來幸福

個人增值 09:00 2022/10/18

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當説到「金錢能買到快樂」時，很多人會覺得太俗，不認同這個説法。但據正式統計，超過一半的人認同這說法。據美媒引述調查指，有54%的美國人同意金錢能給他們帶來幸福和舒適，並且能通過購買昂貴的禮物，將這份快樂傳遞給家人和朋友。

為進一步了解人們如何看待幸福與金錢之間的關係，市場研究公司OnePoll對界於18至55歲的2000名美國人進行調查，並發現，疫情前後大家對幸福的定義沒有太大改變，但大家最終發覺，其實生活中很多幸福感建立在雄厚的資金基礎上。

近幾年來，疫情對我們生活的方方面面都造成不容小覰的影響，在2019年，45%的人認為與家人共度時光會給他們帶來快樂和幸福，疫情持續期間，這個比例沒有太大變化，同樣數量的人繼續追隨同樣的願望。所以大家都趨向於節省更多不必要的時間，以換取更多時間陪伴家人和朋友。

為了騰出時間，人們會改變他們的做事方式。例如，為節省自己清潔的時間，會增加清潔服務的使用率。同樣，會選擇網上訂購雜貨而不是店内購物，選擇居住靠近工作地點的地方以減少通勤時間，選擇訂購外賣而不是自己做飯。然而逐漸人們會發現，要做到以上這些，需要雄厚的資金支持，調查中也顯示有65%的人認為只有足夠的錢才能做到這些事情。

每個人對每件事情帶來的幸福感體驗不盡相同，還有很多人們認為花錢在這些事情上，能帶來幸福和快樂。有52%的人認為購買公寓或房屋能帶來幸福，48%認為支付孩子的教育費用能帶來幸福，其次45%認為給朋友或愛人購買完美的禮物能帶來幸福感與快樂感。

當問及日常消費時，平均每個人每週會花費約53美元（即416港元）在能為自己帶來快樂的事物或體驗上。

受訪者還分享了很多令他們感到快樂的支出，包括購買新家具、在國外生活、還清房貸和終於可以去一個地方度過一個一直想要的假期。

Happy Money 科學副總裁 Chris Courtney 說道，「金錢和幸福等式的關鍵之一是弄清楚如何使用金錢作為一種工具——無論你擁有多少金錢。鑑於混亂的宏觀經濟環境，應該重新思考並改變舊的消費習慣，將錢花在對我們的福祉真正重要的事情上。」

    點擊圖片放大

 

 

責任編輯：梁政琪

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