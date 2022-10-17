【虛銀著數】WeLab Bank客戶完成指定任務　贏陳奕迅演唱會門票 最多8張

虛擬銀行不時推出優惠，WeLab Bank現時推出限時任務優惠，新舊WeLab Bank客戶只需由即日起至11月7日，於WeLab Bank APP 成功登記，並完成指定任務，即可透過以下辦法，最多免費獲取８張演唱會門票。

Go Wealth投資任務 獲多達4張門票

在這一個任務中，除了可以經GoWealth投資頂尖環球基金，包括AllianzGI，BlackRock，Invesco等，更可同時獲陳奕迅演唱會門票。

客戶需要設定一次性投資，以達到投資任務要求的累計新投資額，例如設定為4.8萬港元，以獲取680港元演唱會門票1張或設定6.8萬港元，以獲取980港元的演唱會門票1張。另外，客戶亦可以自由選擇每月投資金額，及自由選擇投資期，GoWealth無鎖定期，可以設定目標後自由更改。

定期存款任務 必可得到2張門票

另外，客戶可以加入16.8萬港元定期存款9個月即獲980港元門票2張，或者​加入12.8萬港元定期存款9個月即獲680港元門票2張。

憑卡消費隨時抽中2張門票

除了投資和定存任務外，WeLab Bank的客戶亦可以選擇憑於消費抽獎贏門票。客戶可憑WeLab Debit Card簽帳，每4次獲1次抽獎機會，多簽多賞。抽獎任務的中獎名額共30個，按被電腦隨機抽出的先後次序，頭1至10名可各獲980港元的門票2張，第11至30名可各獲680港元門票2張。

有關以上任務及抽獎詳情，可瀏覽WeLab Bank網頁。

責任編輯：區祖飛

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