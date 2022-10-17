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【港鐵好去處】港鐵行人隧道變身壁畫走廊　推有獎遊戲贏五星級酒店及自助餐

個人增值 17:00 2022/10/17

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踏入秋季，港鐵尖東站至尖沙咀站行人隧道換上全新面貌，港鐵響應運輸署推出的「香港好 ‧ 易行」計劃，邀請本地資深插畫及平面設計師，為尖東站至尖沙咀站行人隧道大變身。壁畫上每個景點設有QR Code，一掃即可體驗AR（擴張實境）技術與對應的地標圖案合照，並連結至「香港出行易」流動應用程式。

QR Code查看地標介紹及建議前往路綫

是次創作的17大著名尖沙咀景點，包括有天星碼頭歷史博物館、太空館等展館，亦有海港城、K11 MUSEA等購物之地。另外，壁畫上亦有互動功能，港鐵與旅發局及運輸署合作，壁畫上各地標設有QR Code，以手機一掃即可體驗AR（擴張實境）技術，與對應的地標圖案合照，成為藝術作品的一部分。此外，乘客亦可透過QR Code查看各地標的介紹及建議前往路綫，以最快捷輕鬆的方法穿梭各尖沙咀美景。

港鐵於10月下旬更會推出壓軸有獎遊戲，得獎者可免費贏得尖沙咀五星級酒店的禮品卡或自助餐禮券，大家可密切留意港鐵官方IG帳號的公布。率先預告，留意壁畫內容可增加得獎機會。

港鐵尖東「壁」Surprise IG有獎遊戲：
日期：10月25日至10月29日
內容：密切留意港鐵官方IG公布遊戲詳情
獎品：頭獎 (１名)：尖沙咀五星級酒店禮品卡（價值5,000港元）
        優異獎 (５名)：尖沙咀五星級酒店自助餐禮券兩張（共值約7,000港元）
結果公布：於11月中於港鐵官方IG帳號公布，由專人聯絡。
 

責任編輯：區祖飛

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