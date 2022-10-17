秋風起 食蟹季節到 7間大閘蟹放題推介

秋意漸濃，又到了品嘗大閘蟹的季節，各餐廳相繼推出大閘蟹菜品及優惠套餐。以下整合幾間著數大閘蟹放題，更有晚市不限時任食餐廳，盡享肥美蟹肉及金黃蟹膏。

1.相馬日式火鍋

相馬日式火鍋今年在再次推出大閘蟹放題，更有海鮮火鍋放題，除了品嘗4兩重的肥美大閘蟹之外，還可以任食15款海鮮火鍋，包括卜卜蜆、廣島蠔、日本帶子等。相馬日式火鍋分店分別在觀塘、荔枝角、西環及火炭，所有分店日常時段供應3小時任食，但荔枝角、西環及火炭分店更設晚市無限時任食。人均398元起，在Facebook留言「無限時大閘蟹」即獲任食琵琶蝦。

詳情可參閲：按此



觀塘

地址：觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B2號舖

電話：2111 0591

荔枝角

地址：荔枝角長義街10號昌隆工業大廈1樓B-C舖

電話：2111 4569

西環

地址：西環西營盤德輔道西321號瑧璈1樓2B號舖

電話：2117 0915

火炭

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓9號舖

電話：2117 1985

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2. 等等HEA

這是一間位於九龍城的台式餐廳，現聯乘大閘蟹教主推出88分鐘無限制大閘蟹放題，可以選擇不同重量的大閘蟹，也可以嚐盡各款蟹製菜式，包括蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、台式腸蟹粉糯米飯等。更有多款任飲飲品，包括年青人最喜愛的珍珠奶茶系列及芝士奶蓋系列。即日起至12月25日，人均468元起就可歎盡任飲任食的大閘蟹放題。

等等HEA

地址：九龍城福佬村道41號地下 宋王臺港鐵站B出口

訂座電話：2383 1766

WhatsApp預訂熱線：53988160📱/ 62888123📱

網址：按此

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3. 陶源酒家

陶源推出2小時放題，無限任食大閘蟹、北京片皮鴨、多款小菜主食、甜點，每位更享特盛三式一份 (鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參、蟹粉扒豆苗)。星期一至四528元/位, 星期五六日及公眾假期588元/位 , 會員專享95折及小童可享7折。

立即預訂：按此

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4.上海新大眾大閘蟹專門店

即日起至12月10日，上海新大眾大閘蟹推出90分鐘大閘蟹任飲任食放題，與往年相比還增加了大閘蟹的新食法，包括鹽焗大閘蟹、避風塘大閘蟹和荷葉花雕蒸大閘蟹。

時間：下午6:00至凌晨12:00

即時電話訂座︰2614 3221 / 2419 1208

whatsapp訂座: 5931 2448 / 9567 3964

網址：按此

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5.瀛豐放題料理專門店

這是主打日式、泰式的料理專門店，推出499元兩小時任食4兩大閘蟹，午市更可以食足三小時。套餐内還包括其他超過200款任食美食，包括刺身、壽司、天婦羅、燒物、汽水啤酒等。

訂座網址：按此

WhatsApp訂座：96901733

地址：銅鑼灣駱克道491-499京都廣場10樓全層

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6.金兜記海鮮菜館

即日起至12月中，金兜記推出兩小時大閘蟹任食優惠。

地址：灣仔灣仔道3號尚翹峰第二&三座A2舖及1樓，港鐵灣仔站 A3 出口, 步行約4分鐘

電話：39070878/95651237

價錢：每位498元（原價：888元）

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7.三味真鍋

即日起至10月23日，推出大閘蟹任食大放送。

20：00前離座（2.5小時）

任食大閘蟹+火鍋 ，成人348元一位

130cm以下小童268元一位

20：00後入座（2.5小時）

任食大閘蟹+火鍋 ，成人408元一位

130cm以下小童328元一位

1700-0000時段內 （5小時）

任食大閘蟹+火鍋 ，成人728元一位

130cm以下小童648元一位

地址：觀塘瑞和街街市熟食檔4樓2-3鋪

電話：9269 3896

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