【外賣趨勢】港人3年間平均每月外賣開支增至$1,334　7成人昐生活百貨15分鐘內送達　

疫情下改變了不少香港人的飲食習慣，使用外賣平台的人數大大提升。戶戶送全新消費者調查今日出爐， 調查顯示，各年齡層的消費者使用外送服務的頻率愈趨增加，同時反映消費者使用外送服務的喜好選擇。

報告指，過去三年，港人平均每月的外賣支出由2019年的1,095港元增加了22%，至2022年的1,334港元。此外，平均每月在外賣服務上花費超過2,000港元的受訪者，比例從2019年的12%上升到2022年的23%。

雖然整體香港市民對外賣的需求日益增長，但各地區的消費金額亦各有不同。報告顯示，過去一年，外賣服務的月均消費金額依次最高為灣仔區（1,844 港元）、中西區（1,810 港元）和元朗區（1,678 港元）。當中，與九龍區（14%）及新界區（15%）的受訪者相比，港島區的消費者（22%）更喜歡透過外賣服務，作為辛勤工作或工作表現出色的自我獎勵。

■港人選用外賣服務首5項考慮因素■

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疫下生活百貨送遞服務需求大增

此外，生活百貨送遞服務同樣大受歡迎，與港人在疫情時轉移到網上購物錄得一致的趨勢。香港消費者愈來愈常使用送遞服務，超過7成（71%）受訪者表示使用生活百貨送遞服務的次數按年增加，整體平均每月消費金額為1,595 港元。46至55歲的受訪者使用生活百貨送遞服務的金額為最高，平均每月消費金額為1,931港元。相比之下，18至25歲的受訪者平均每月消費金額僅為1,078港元。

近四分之一（24%）受訪者表示使用生活百貨送遞服務是爲了解決即時之需，反映消費者對快速送貨服務的需求。7成（70%）受訪者表示，如果其訂單能在 10至15分鐘內送達，更能吸引其頻繁使用生活百貨送遞服務。市場對方便快捷而可靠的服務需求，讓「戶戶超市」生活百貨送遞服務使用人數大增。

責任編輯：區祖飛

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