MPF愈跌愈買 中港股票基金今年錄190億元淨買入 首3季表現勁跌3成

有沒有人從來沒有理會過強積金的資產配置？如果從一開始就放在中港股票基金，你可能需要積極管理一下。數據顯示，中港股票基金在今年首3季回報急挫近29%，是表現最差的基金類別。然而，這類別的基金在首3季仍錄得近190億元淨流入，至今共有逾2000億元總資產投放在中港股票基金，是各類別中佔有率第一。

「打工仔」越跌越買，是堅守長期投資，抑或從沒過問、不知道如何管理？如果是後者則並不健康。

相反，有一批人正積極減少見紅。據積金評級（MPF Ratings）的數據，今年有逾80億元資金流入貨幣市場基金（強積金保守基金），雖然這類別的回報是零，但熊市下守住不見紅，不失為上佳的短期策略。

MPF各基金類別淨流入

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

世界各地的散戶都有買本地股的傾向，因為本地市場才是眾人最熟悉的，因此，縱然中港基金今年首9個月回報大跌近3成，仍吸引最大筆的資金淨流入。

積金評級指，成員在跌市情況下正尋求避險方案，可見於強積金資金流入多元化投資選項，例如貨幣市場基金，及俗稱「懶人基金」的預設投資策略。該機構主席叢川普又指，2022 年債券基金的資金流出量最高。隨著加息，債券的資本價值亦下降。9 月份季度資金持續流出債券基金，這顯示MPF成員預計未來仍會再加息。

＝＝＝＝＝

二十大及施政報告對後市影響 樓市減辣有冇望？ 即睇【開市追揸沽】

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經