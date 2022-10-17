【MPF】強積金基金平台新增排行榜　助你精明管理強積金

積金局明白強積金收費一直是打工仔非常關注的事宜，因為收費水平的高低直接影響投資回報，因此推動減費是積金局一直以來的首要任務之一。經局方和業界多年來的共同努力下，用以衡量強積金收費水平的「基金開支比率」已由2007年的2.1%下降至目前的1.37%，減幅 35%。儘管如此，積金局會繼續採取不同措施，務求讓計劃成員的投資更加物有所值，增強全港打工仔的退休保障。

提升強積金資訊透明度

強積金收費的組成部分主要包括行政費、投資管理費、保管人費及受託人費，其中行政費佔基金開支比率超過4成。針對行政費，積金局現正全力構建的積金易平台，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，目標是將計劃行政費降低多達55%。

至於其他收費，積金局將繼續透過提升強積金透明度，協助強積金計劃成員作出合適的投資決定及選擇服務提供者，從而促進市場競爭，帶動收費下調。積金局上個月已在「強積金基金平台」新增了兩項「排行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」，以更便利計劃成員就基金回報及收費「格價」。打工仔不妨多參閱有關資料，為自己的強積金投資多作部署。

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物有所值非單看收費

收費固然重要，但計劃成員亦應瞭解個別基金是否物有所值，而不應單純只比較收費。為方便計劃成員更容易去瞭解基金選擇是否物有所值，積金局已要求強積金受託人開始編制強積金計劃年度管治報告，就各計劃是否物有所值進行評估，並在管治報告中披露評估結果和跟進情況。受託人將最早於2023年第2季，向積金局提交管治報告及於受託人網站發布該報告。

未來，積金局會繼續監察強積金收費水平，以多管齊下方式為計劃成員帶來高性價比的基金產品，以加強打工仔退休保障。

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