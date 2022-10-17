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滙豐又加存息 最高3.4厘 個半月內第5次 單日最少5銀行加息

收息攻略 11:35 2022/10/17

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滙豐銀行又再調升定期存款年利率，是9月以來第5次，而且近4星期是每週一次。最新把美元及港元定期存款年利率加至最高3.4厘，同樣是適用於尚玉及卓越理財客戶，HSBC One及其他客戶的年息稍低。

滙豐再加存息

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滙豐今次的加幅與上周一樣，同樣是所有存期都加0.3厘，最新把12個月港元及美元年利率都加至3.4厘，HSBC One客戶則為3.2厘，入場費維持只有1萬元。6個月港元定存也升穿3厘，今次加至3.1厘；3個月港元定存則加至2.5厘。美元則稍高，6個月及3個月存期分別為3.3厘及2.8厘。

滙豐加存息後，仍與中小型銀行有一段距離，目前最少有8家銀行的年息升至4厘水平【見此處】，3.5厘或以上的比比皆是。不過大行的資金較充裕，存息都是較低，例如中銀香港早前撤走特選客戶的優惠後，目前12個月港元定存為2.8厘。

今日最少有4家銀行加存息，除滙豐外，東亞銀行亦調高了港元定存年息，加至最高4厘，南洋商業銀行12個月港元定存見3.6厘，但需為理財客戶，入場費要500萬元。

創興銀行則集中加6個月及3個月的存息，分別加至3.8厘及3.4厘，港元與美元一樣年息，但起存門檻也不低，分別要100萬港元及13萬美元；至於久未行動的招商永隆，亦把12個月及24個月港元年利率加至3.05厘。

東亞、南商、創興銀行加存息

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