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【加密貨幣】葡萄牙政府倡徵收加密貨幣資產稅　明年將不再為避稅天堂

博客 11:56 2022/10/17

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聯儲會負責監管的副主席Michael Barr上周三表示，加密貨幣不太可能取代傳統貨幣，銀行如希望嘗試發展此資產類別時應謹慎處理，並以有控制和有限度的方式進行。他亦認為，所謂的加密穩定幣最終可能會對金融穩定構成風險，監管機構需於其得到更廣泛的採用之前設置護欄。上周比特幣於10月14日周五報 19,388美元，一周下跌2.9%。以太幣一周下跌4.7%，周五報1,288美元。

從明年開始，葡萄牙將再不是加密貨幣投資者的避稅天堂。上周葡萄牙政府提議對持有少過一年的加密貨幣的資本收益徵收28%的稅。這將作為其2023年國家預算案之一。但持有加密貨幣資產多於一年的收益將免除徵收此稅。

Google Cloud宣布與Coinbase建立合作夥伴關係，共同推動Web3 ，包括通過加密貨幣交易所接受加密貨幣支付。自2023年初開始，Google Cloud將開放客戶使用加密貨幣支付雲端服務費用，而Coinbase也表示將利用Google的雲端基礎設施。Coinbase多數交易收入來自散戶，這次合作將把與數據相關的應用程式從Coinbase多年來一直依賴的AWS雲端轉移到Google Cloud。Google將整合Coinbase交易所的Coinbase Commerce支付服務。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。
 
Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4712點，一周下跌4.63%；ix比特幣指數報4683點，一周下跌2.86%；ix以太幣指數報11075點，一周下跌4.67%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4712 -4.63%（-229）
ix比特幣指數 4683 -2.86%（-138）
ix以太幣指數 11075 -4.67%（-542）
*截至2022年10月14日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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