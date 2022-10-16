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Alsace Rocks!大師班解構　法國阿爾薩斯葡萄酒的4個誤解

博客 22:26 2022/10/16

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侍酒大師透過不同泥土去解構葡萄酒特質，獲益良多。

較早前由侍酒大師（MS）Darius Allyn主持的Alsace Rocks!試酒會，除了帶出泥土的重要性外，還澄清對法國阿爾薩斯酒的誤解。

白酒主導的Alsace真的只有白酒？原來紅葡萄Pinot Noir的採用已漸漸增加，而今年還會出現兩個Grand Cru級數的紅酒，可喜可賀。

侍酒大師（MS）Darius Allyn主持的Alsace Rocks!試酒會。（圖片：主辦機構提供）

除了只有白酒外，誤解還包括Alsace只有Still Wines、只是Regular Wines、都是甜酒等等，如果真的這樣想的話，似乎要花點功夫研究一下Alsace酒。

1. 只有白酒：Alsace又真的不是只有白酒，Pinot Noir是當地會種植的紅葡萄，與布根地唯一採用的紅葡萄如出一轍。而Pinot Noir在Alsace的使用量亦已增加至10%，今年還有兩個Grand Cru出現——Hengst及Kirchberg de Barr，期待！

2. 只有Still Wines：法國氣泡酒其實不是只有香檳，另一款常見的是Cremant（非香檳區的出品），而Cremant d’Alsace就佔去了法國全國超過一半的Cremant，可見Alsace的氣泡酒有多重要。在Alsace，法例規定可以用作氣泡酒的葡萄包括：Pinot Blanc、Auxerrois、Riesling、Pinot Gris、Chardonnay及Pinot Noir，後兩款葡萄大家一定不會陌生，因為是香檳常用的葡萄。

Arthur Metz, Cremant d’Alsace, Rose, NV（$125, Vinova）：三文魚色澤，酸度不俗，如果多一點氣泡較佳。（攝影：何小雲）

3. 只是Regular Wines：當然不是，Alsace有51個Grand Cru，而且只佔整體的產量4%（其餘是汽泡酒26%，一般Alsace Wine70%），非常罕有。而可以作為Grand Cru的葡萄，亦只有4款，包括：Riesling、Gewurztraminer、Pinot Gris及Muscat。像今次試酒會的8款酒，筆者最喜歡都是3枝Grand Cru，雖然全部都是Riesling，但無辦法，因為Alsace釀製全球10%的Riesling，有其重要的地位。

Gustave Lorentz, Riesling, Grand Cru Altenberg de Bergheim, Alsace, 2017（$398, Telford）：35年老樹得出來的白酒，有少許汽油、香料風味，入口油潤有重量感。（攝影：何小雲）

4. 都是甜酒：的確，Alsace的Vendanges Tardives（晚採）及Selection de Grains Nobles（人手採摘貴腐甜酒）實在好吸引，而且可遇不可求，但Alsace乾身白酒亦有不少，今次有3款白酒的餘糖成分，介乎1.2-3g/l之間，與稱為乾身（Brut Nature，0-3g/l）的氣泡酒有得揮。

Domaines Schlumberger, Riesling, Grand Cru Saering, Alsace, 2019（$220, Altaya）：風味濃郁，酸度適中，餘糖只有2.1g/l，甜度很低，平衡，收結長而帶礦物風味。（攝影：何小雲）

至於侍酒大師Darius Allyn在講座上，則讓大家多一點正視泥土的影響，這亦是法國葡萄酒經常提及的Terroir。就好像在試酒會上揀選的葡萄酒，有不少是種在limestone（石灰石），這樣就會多一點檸檬風味及酸度較持久。如果是Granite（花崗岩）及Gneiss（片麻岩）土壤，就會多點芳香、酸度細緻，葡萄酒容易散發其魅力，不用等太久。Marly-limestone則葡萄酒較濃郁、有層次，兼有胡椒風味；Marly Clay則比較粗糙、單寧較多；火山沉積岩則葡萄酒有酒體及煙熏風味。

 

    點擊圖片放大

Info

Altaya，電話：2523 1945

Wine Shop Asia，電話：3621 0456

Wine Warrior，電話：3955 1598

Vinova，電話：5285 3355

Telford，電話：2315 6591

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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