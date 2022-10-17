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不再健忘 5招提高記憶力

個人增值 09:00 2022/10/17

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發現自己擁有「金魚記憶」？明明沒有確診，但記性差得懷疑自己有腦霧？記憶力對日常的投資理財很重要，腦袋是否靈活也能提升你的職場地位。不想重複投資錯誤？不想又再胡亂花費？想有效記住每個工作步驟？或者可以試試這5個方法。

擺脫健忘的5個方法

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