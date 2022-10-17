不再健忘 5招提高記憶力 個人增值 09:00 2022/10/17 分享： 分享： 發現自己擁有「金魚記憶」？明明沒有確診，但記性差得懷疑自己有腦霧？記憶力對日常的投資理財很重要，腦袋是否靈活也能提升你的職場地位。不想重複投資錯誤？不想又再胡亂花費？想有效記住每個工作步驟？或者可以試試這5個方法。 擺脫健忘的5個方法 ▼點擊圖片放大 +3 +2 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財加油站 最新專欄文章 更多 理財加油站 - 30%澳洲人申請貸款時 「講大話」、不誠實 香港除了查TU 仲會查埋FB IG? 2022/10/14 30%澳洲人申請貸款時 「講大話」、不誠實 香港除了查TU 仲會查埋FB IG? 理財加油站 - 這4條個人理財法則已過時 後疫情、高通脹時代應如何理財？ 2022/10/13 這4條個人理財法則已過時 後疫情、高通脹時代應如何理財？ 理財加油站 - 強積金累積多年終到「提取期」 退休後一次提取還是繼續投資？ 2022/10/12 強積金累積多年終到「提取期」 退休後一次提取還是繼續投資？ 理財加油站 - 傾向儲蓄的中國人佔58% 儲錢愈多愈好嗎？ 2022/10/11 傾向儲蓄的中國人佔58% 儲錢愈多愈好嗎？ 理財加油站 - 低迷市場是投資好時機？「超級儲戶」頂級理財習慣助儲蓄 2022/10/10 低迷市場是投資好時機？「超級儲戶」頂級理財習慣助儲蓄 電玩手遊 減肥 薑 肥胖 菠菜 運動 音樂 遊戲 認知障礙 運動