不再健忘 5招提高記憶力

發現自己擁有「金魚記憶」？明明沒有確診，但記性差得懷疑自己有腦霧？記憶力對日常的投資理財很重要，腦袋是否靈活也能提升你的職場地位。不想重複投資錯誤？不想又再胡亂花費？想有效記住每個工作步驟？或者可以試試這5個方法。

擺脫健忘的5個方法

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經