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【好去處】尖東海濱美味體驗Mulino　埃及、摩洛哥廚師合作打造地中海菜

精明消費 19:00 2022/10/16

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開始迎來秋意送爽的季節，許多人都愛在周末假日揀有戶外用餐區的餐廳嘗美食。於尖東海濱新開的地中海餐廳Mulino，便為這裏的海濱位置注入活力，主打色彩豐富的地中海菜。

餐廳的設計意念以地中海家園風為靈感，源自豐沛色彩的地中海周邊地區，餐廳內外牆以質感十足的磚牆打造，向傳統地中海房屋致敬。裝潢採用樸實棕色及深木色為主調，搭配皮革座椅；鋪上典雅大方的鑲木石材地板，天花懸吊鮮黃燈籠，柔和光綫照亮鋪上百子櫃的牆壁；配合深木紋為主調的雞尾酒吧，四周在深木紋環繞點綴下，格調別致。

地中海菜的魅力
餐廳由來自埃及的廚師兼烹飪總監Mohamed Hegazy及摩洛哥籍行政總廚Faycal El Moujahid合作主理。他倆早在2010年為杜拜豪華酒店Address Hotel & Resort開業籌備時經已認識。

單看兩廚的資歷實在不會使人操心餐單的內容，他們擅長捕捉地中海菜的魅力精髓，不少菜式適合作分享用，配合炭火燒烤爐香烤的肉類及海鮮，香氣誘人，配合美好的用餐環境，更加能令人吃得開懷。

先推介的開胃菜，有八爪魚沙律（$198），炭烤西班牙八爪魚配上茴香及柑橘沙律，清新醒胃。

配白酒佳品，少不了港人最愛的海鮮塔（$988），包括龍蝦、帝王蟹、藍青口、新鮮去殼生蠔及粉紅大蝦，配上檸檬角、雞尾酒Mignonette醬汁等享用，最是滿足。

除了精采的開胃前菜，多款意大利麵食同樣要一試，包括經典扁意粉Linguine Alla Nerano（$188），加入翠玉瓜絲、熟成巴馬臣芝士及薄荷，芝香獨特令人難忘；牛肉醬寬扁麵，充滿蛋香的寬扁麵綴上入口即化的牛頰肉，牛肉醬以芹菜、蘿蔔、紅酒、百里香及月桂葉等慢煮4小時，亦適合一家大小享用。

其他主菜推介，有特別的Seafood Carta Fata（$348），將多款新鮮海鮮放入特製的Carta Fata袋中，加入羅勒和San Marzano番茄醬慢煮。奉客時盛載上枱，打開袋口散出縷縷熱煙，保持海鮮原汁原味，同時散發香濃海鮮香氣。

另外也要提提不要錯過餐廳的多款特調雞尾酒及無酒精雞尾酒，有令人驚喜的口味，如帶煙熏香味的Smoky Mill（$125），混合帶香料冧酒、Amaretto利口酒、士多啤梨甜酒、大黃苦酒及柑橘；Plum Pivot，融合注入布冧的Pisco蒸餾酒、椰子冧酒、蜜桃甜酒、蛋白質及柑橘，也是微醺的不俗推介。

Mulino
地址：尖沙咀東麼地道62號永安廣場地下1-6及45-46號舖
電話：2721 3600
營業時間：周一至五 5pm -凌晨 1am
周六12nn -凌晨2am
周日12nn -凌晨1am

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作者：湯廸恩

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：尖東的地中海美味體驗 Mulino

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