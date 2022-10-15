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【好去處】Mira Place「京都珈琲．酒祭」　日本直送咖啡清酒

精明消費 10:00 2022/10/15

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Mira Place將舉行「京都珈琲．酒祭」，雲集近40個日本人氣品牌及多間咖啡店，於即日起至10月23日期間將京都的日式庭園帶到中庭，可庭園散策兼體驗京都直送的咖啡及清酒，同時欣賞楓紅的清幽美景。

活動以京都人氣咖啡店的咖啡掛耳包及京都清酒作主打，於咖啡銷量達全國之冠的京都搜羅25個京都咖啡品牌、過百款咖啡掛耳包，包括主打「From Seed to Cup」概念的Unir Coffee、於京都Tripadvisor上排名第一的Kurasu Kyoto及擁有50年歷史的World Coffee等精選品牌。

還有多款京都出產的清酒，如白杉酒造的shirakiku BLACK LABEL vibrant純米無濾過一火原酒、城陽酒造的純米吟釀55等。同場更有匠人手工藝品如咖啡杯及清酒杯套裝等。另外亦聯乘國際花友會香港分會，於L2行人天橋打造4日限定的日本花道展覽。一連兩個周末更會於中庭舉辦主題工作坊，場內商戶亦會推出多個餐飲及購物優惠。

京都珈．酒祭
地址：尖沙咀彌敦道118-130及132號Mira Place
活動日期：即日至10月23日

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作者：張頌婷

責任編輯：黃依情

【原文：Mira Place「京都珈琲．酒祭」 日本直送咖啡清酒

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