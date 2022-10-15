  • 31°C
香港時間 : 20221015日 (週六) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保

保險 14:00 2022/10/15

分享：

分享：

「0+3」措施便利港人外遊，不少國家或地區都容許要求接種疫苗人士入境，不過如果你想買旅遊保險，就未必能避開唔打針。保險比較平台10Life研究市場上17份旅遊保險，發現最少3間保險公司要求須接種疫苗，才獲得有關保障。

富衛、豐隆、保誠不保未接種人士

該網站比較的旅遊保險涵蓋市面上主要的保險公司，研究發現，如想獲得新冠肺炎保障，個別保險公司有接種疫苗要求。以去日本旅遊為例，「富衛旅遊保險A計劃」、「豐隆單次旅遊保險鑽石計劃」及「保誠精選旅遊樂」均列明，受保人須接種新冠疫苗才獲得新冠肺炎保障，而保誠有關計劃指出如因健康理由不適合接種疫苗而獲發俗稱「免針紙」的豁免證明書，亦不能獲得新冠肺炎保障。

至於港人亦較常購買的滙豐（旅遊萬全保計劃--亞-洲標準計劃）、藍十字（智在遊尊尚計劃、環球藍鑽石計劃）、蘇黎世（「易起行」旅遊保障計劃優遊計劃、單次個人旅遊保險全球 - 金計劃）等等，都沒有列明要先接種疫苗。

醫療保障賠償金額可相差9倍

該平台的研究又發現，有關新冠肺炎保障差異明顯，醫療保障賠償金額可相差9倍。滙豐旅遊萬全保計劃亞洲標準計劃醫療保障金額為500萬港元，而最低的Starr「卓悅遊」旅遊保險尊貴計劃，僅50萬港元。

10Life聯合創辦人及精算師倫凱恩表示，購買旅遊保險時，不宜只留意產品保費，也須了解條款及保障範圍，宜多比較旅遊保險保障項目，挑選合適自己的旅遊保險，避免風險出現時才發覺旅遊保險保障不足。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

【旅遊保險】入境檢疫放寬至「0+3」想去旅行　邊份保險有涵蓋新冠肺炎保障？
2022/10/03
【旅遊保險】入境檢疫放寬至「0+3」想去旅行　邊份保險有涵蓋新冠肺炎保障？
虛銀Livi推旅遊保 最低每日9元 涵蓋新冠
2022/09/29
虛銀Livi推旅遊保 最低每日9元 涵蓋新冠
【運動保險】YAS微保險一連3日參展「運動博覽2022」　首次下載APP即獲免費跑步保迎新優惠
2022/09/07
【運動保險】YAS微保險一連3日參展「運動博覽2022」　首次下載APP即獲免費跑步保迎新優惠
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
2022/09/04
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
「保障型投連險」是甚麼？滙豐推全港首個產品 保障有加大嗎？
2022/08/29
「保障型投連險」是甚麼？滙豐推全港首個產品 保障有加大嗎？
港元 傳染病 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 富衛保險 藍十字 保險公司 香港經濟日報 旅遊保險

下一篇文章

美銀︰日圓沒有失控 超長期日本國債需求浮現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日晨讀 - 美銀︰日圓沒有失控 超長期日本國債需求浮現
美銀︰日圓沒有失控 超長期日本國債需求浮現
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【MPF】強積金表現、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月6日）
【MPF】強積金表現、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月6日）
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【抗通脹】美國都有iBond? 抗通脹債券 年化收益率9.62%
【抗通脹】美國都有iBond? 抗通脹債券 年化收益率9.62%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款