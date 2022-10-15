旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保

「0+3」措施便利港人外遊，不少國家或地區都容許要求接種疫苗人士入境，不過如果你想買旅遊保險，就未必能避開唔打針。保險比較平台10Life研究市場上17份旅遊保險，發現最少3間保險公司要求須接種疫苗，才獲得有關保障。

富衛、豐隆、保誠不保未接種人士

該網站比較的旅遊保險涵蓋市面上主要的保險公司，研究發現，如想獲得新冠肺炎保障，個別保險公司有接種疫苗要求。以去日本旅遊為例，「富衛旅遊保險A計劃」、「豐隆單次旅遊保險鑽石計劃」及「保誠精選旅遊樂」均列明，受保人須接種新冠疫苗才獲得新冠肺炎保障，而保誠有關計劃指出如因健康理由不適合接種疫苗而獲發俗稱「免針紙」的豁免證明書，亦不能獲得新冠肺炎保障。

至於港人亦較常購買的滙豐（旅遊萬全保計劃--亞-洲標準計劃）、藍十字（智在遊尊尚計劃、環球藍鑽石計劃）、蘇黎世（「易起行」旅遊保障計劃優遊計劃、單次個人旅遊保險全球 - 金計劃）等等，都沒有列明要先接種疫苗。

醫療保障賠償金額可相差9倍

該平台的研究又發現，有關新冠肺炎保障差異明顯，醫療保障賠償金額可相差9倍。滙豐旅遊萬全保計劃亞洲標準計劃醫療保障金額為500萬港元，而最低的Starr「卓悅遊」旅遊保險尊貴計劃，僅50萬港元。

10Life聯合創辦人及精算師倫凱恩表示，購買旅遊保險時，不宜只留意產品保費，也須了解條款及保障範圍，宜多比較旅遊保險保障項目，挑選合適自己的旅遊保險，避免風險出現時才發覺旅遊保險保障不足。

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