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36歲還清按揭 感後悔 「覺得被困住」 有彈性才算「財自」

個人增值 09:30 2022/10/16

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香港人畢生努力可能就是為了一層樓，如能在退休前還清按揭，已是一項成就。不過，外國一名年輕富豪，36歲就達成財務自由、並還清兩個物業的按揭，卻隨即感到後悔，3年後重新利用其物業再借貸。究竟有錢人的煩惱是什麼？這名年輕富豪有什麼值得我們深思的理財觀念？

1. 別讓自己被綑綁

Graham Cochrane憑着一個音樂博客及提供企業教練（business coach）服務致富，他現在每年有100萬美元被動收入。他指出，自己在3年前還清了兩項物業的按揭，當初他為無債一身輕而感到自豪，但很快便後悔了。

僅在還清按揭後1年，他的女兒開始在離家一小時車程的學校上學，他想搬近一點時，就發現大部分的資金已用於還款，手頭上的彈性並不多。「我感覺自己被困住了」。

財務自由的定義是什麼呢？如果為了還債而失去彈性，算不算財自？

2. 要有自己的理財觀念

Graham Cochrane說，他之所以一有錢就還清按揭，是基於看到身邊許多人畢生都因為債務而爭扎，因此形成一個「負債越少越好」的觀念，慢慢地即使是按揭，他也不想有，最好就是零負債。

但現在他認為，不同人有不同的情況，要因應各自需要，建立屬於自己的理財觀念。現在他把其中一個物業跟銀行再融資，然後買了一個離女兒學校較近的物業。

但這次他沒有full pay，他把再融資的50%用於購置新物業，其餘用按揭支付；另外50%的資金用於投資。

3. 理財目標應不斷演變

擺脫債務是一個了不起的目標，但現在他的理財目標已經隨着人生的階段而演變了。起初他只擔心有沒有足夠的錢養家，然後他想着如何成為不負債的人、而用幾乎所有的業務利潤來還清債務。

現在他把一部分的資金用於投資，他的理財目標已經演變，他想財富能持續地增值及累積。

 

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