好玩電動CUV　Kia Niro EV Deluxe

韓國汽車品牌現代（Hyundai）與起亞（Kia）兩兄弟，近年積極進取的心態，由車款、配套及售價都極具叫座力，讓人刮目相看。今次Kia新推出的Niro EV，以年輕好玩為賣點，同樣吸引。

Kia早已有多部純電動車款，更預計在2027年推出多達14款車型，相當有競爭力。除了有2022年代風雲車款ev6、打親民牌的Soul EV，另一殺着就是同樣得獎無數的Niro EV。上一代其實只推出3年左右，今次來個大幅度改頭換面，重新設計以更有型、更年輕及更具個性的外觀及內裝上場。

▲ 起亞（Kia）最新推出的Niro EV，外形年輕討好，加上齊全配備，售$379,800。（曾耀輝攝）

變身玩味外形

Niro EV以「Joy for Reason」為主題，整體玩味十足，標誌性的虎鼻鬼面罩跟上代完全「變臉」，虎鼻不算明顯。鬼面罩分成上下兩部分，上方有一條銀色鍍邊加雙色幾何紋理設計，下方從引擎蓋向下延伸至前擋泥板，亦有密封及通風兩截設計，很有特色。

心跳勾形的LED頭燈稜角分明，極富現代感，與下方的前防滑板及裙腳位的形狀互相呼應。車尾同樣有心跳形的反光裝置，尾燈則呈迴力鏢形，充滿運動感。車側綫條簡約呈流綫型，貴版C柱設計可選擇2-tone顏色，更有引導氣流並提高空氣動力學性能，風阻系數低至0.29 Cd。

▲ 車身綫條利落，C柱可選雙色更添個性。（曾耀輝攝）

▲ 心跳勾形的LED頭燈設計有型，叫人眼前一亮。（曾耀輝攝）

▲ 車尾造型跟車頭互相呼應，尾箱空間多，而且有智能尾門。（曾耀輝攝）

座位中控台大改造

Niro EV沿用Kia的第三代「K」車架平台，空間設計比例大幅改進，仿皮座椅以環保物料製作，做得特別纖薄但不失舒適，前座有齊冷暖座及電動控制。前排乘客更獨享「休閒舒適座椅」，只要按一下按鈕，即會自動調節向後躺平。

中控台亦有驚喜，最搶眼必然是一體式弧形設計的雙屏幕儀錶板，行車資訊清晰易看，介面偏向簡約不花巧。中控台冷氣下方的觸控顯示屏，更可在控制信息娛樂及調節車廂溫度之間切換。

另亦支援無綫充電、USB甚至Type-C插口，配備V2L對外充電功能，非常方便。後方座位為全平地台設計，空間寬敞不迫狹，亦有冷氣出風口及天窗。尾箱設有智能電門，可以自動關上，容量更達475升，後排座位折疊後可增至1,392升。

▲ 兩幅式軚盤軚感實在，配上一體式弧形雙屏幕儀錶板，簡約有時代感。（曾耀輝攝）

▲ 中間的LCD屏幕顯示行車資訊，下方的觸控板更可互換控制信息娛樂及調節車廂溫度。（曾耀輝攝）

▲ 「休閒舒適座椅」可一鍵躺平，但只限副駕及於車輛靜止時操作。（曾耀輝攝）

輕巧靈活易駕

Niro EV配備64.8 kWh鋰電池的永磁交流同步馬達，馬力為204ps、扭力255Nm，最高時速達167km/h，0至100km/h為7.8秒，續航力為460公里。表現稱職有餘，加速力呈綫性，不至於強勁爆發，但亦流暢自然，尤其是在運動模式下，力量甚為充沛。電池鋪於地台下方，重心低，但轉彎時也靈活穩重，乘坐感亦相當舒適。

車輛結構增加了額外隔音物料，起步加速時雖有小量馬達發動聲響，一般駕駛時尚算寧靜，路噪少，是電動車的一大賣點。動力回收設有5級，最大的i-Pedal模式為智能制動能量回收，很少出現猛烈拉扯感，比起其他電動車更易上手，而且輕鬆做到One Pedal Drive兼保持行車舒適。

車輛亦備有車道保持輔助系統、盲點防撞警告系統、前方碰撞預警系統及智能定速巡航系統，警覺性高，會發出響聲提示駕駛者，甚至輕輕自動調整軚盤及介入煞車，確保安全。

新車設有普通版本及Deluxe版，前者一換一售價為$369,800，後者只多一萬，但有LED燈、天窗及可另加$3,800選擇雙色車身設計。現時更有小量現貨發售，想即時入手轉駕電動車，Kia Niro EV是個不錯的選擇。

▲ 17 吋車軨看起來不算細，轉彎恰到好處，穩定性亦高。（曾耀輝攝）

▲ 鬼面罩正中央為充電位，因此充電時以車頭入較為方便。（曾耀輝攝）

▲ 車頭蓋下亦有一個小型儲物空間，適合放濕物及充電綫。（曾耀輝攝）

規格表

售價：$369,800，Deluxe $379,800（一換一計劃）

車型：5門5座位CUV

引擎：64.8kWh鋰電前後永磁同步馬達，前輪驅動

懸掛：前～麥花臣/後～多連桿

制動：前～通風碟/後～實心碟

馬力：204ps / 6,000 - 9,000rpm

扭力：255Nm / 0 - 6,000rpm

車身長X闊X高：4,420 X 1,825 X 1,570mm

車重：1,739kg

輪距：2,720mm

續航力：460km

0-100km/h加速：7.8秒

最高時速：167km/h

查詢：起亞汽車（2760 9933）