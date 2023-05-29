【唱錢攻略】海外提款這樣可免手續費！3大注意點你要知　去旅行唱錢不再頻撲

暑假旅遊旺季將至，相信不少學生、家長紛紛計劃離港外遊。如果不想在港預先兌換外幣，又怕用信用卡簽帳容易過度消費，有人亦會帶備自己的銀行提款卡，到當地提取現金。本網整合各家銀行海外提款手續費資料和櫃員機提款標誌的意思，讀者外遊時也不用迷茫！

PLUS對應Visa Cirrus對應MasterCard

大家拿起自己的銀行卡時，除了留意銀行標誌外，亦會留意到卡上其他的標誌。它們代表了該銀行卡接通的提款網絡，這些標誌包括PLUS、Cirrus、銀聯和JCB。自動櫃員機網絡可以讓客戶在非發卡銀行的櫃員機提款，而每個網絡都有一個網上的ATM位置定位圖，可以讓你提前找到鄰近的ATM。

印有PLUS的標誌即是該卡是對應Visa卡，PLUS網絡是涵蓋所有Visa卡的跨銀行網絡。而Cirrus則是由MasterCard所擁有的提款網絡， MasterCard、Maestro及Diners Club於Cirrus網絡亦可提款。至於JCB標誌是日本信用卡機構，在香港發行的信用卡包括AEON和東亞發行的JCB信用卡，大家可以按此查看它們在各國家合作的金融機構，或查閱JCB的ATM。

■海外提款機4大標誌及網絡■

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恒生銀聯手續費按提取金額而定 屬5大銀行中最高

認識了提款卡上的標誌後，最關心的當然是各大銀行於海外提款時的手續費。本網列出了5間本地銀行在海外提款使用的網絡和手續費，它們都支援PLUS、Cirrus、銀聯的網絡，而它們的提款手續費是按每次計算，恒生銀行銀聯提款手續費是按提款金額而定，提取等值為5,000港元以上則會收取60港元手續費，這一個收費屬5間銀行中，銀聯提款手續費最高。

而渣打銀行在海外提款有不錯的優惠，優先私人理財、優先理財及Premium理財客戶於全球所有銀通、MasterCard/Cirrus、銀聯及Visa/PLUS自動櫃員機網絡提取現金可獲豁免手續費，優惠適用於所有渣打提款卡。

■5大銀行海外提款手續費一覽■

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外幣扣賬卡鎖定低價 滙豐、花旗海外提款免手續費

值得留意的是，海外提款是按當刻的匯率兌換，雖然做法方便，但計及手續費後的匯率未必最好。銀行近年推出外幣扣賬卡，客戶可以在心水價位時，先買入外幣鎖定低價，然後於外地提出。

例如滙豐就有萬事達卡扣賬卡，花旗亦有「Citibank Global Wallet」，兩家銀行同樣支援12種主要貨幣，包括港元、美元、英鎊、日元、人民幣、歐元、泰銖、澳元、新西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎；不過受港人歡迎的台幣和韓圜就未有提供。所以，如果要用這些未有包括在內的貨幣消費時，將會根據現行匯率以港元結算。

客戶用滙豐或花旗的網絡提款，可以豁免手續費；但如果用Cirrus網絡提款，滙豐的個人綜合理財戶口和滙豐ONE客戶，需要支付每次40港元手續費、卓越理財和尚玉則豁免；花旗也是豁免，惟需事先啓動「Citibank Global Wallet」及「海外自動櫃員機提款服務」。

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