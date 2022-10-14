「0+3」去旅行唔想帶大量Cash　各大銀行海外提款收幾多手續費？

事隔近3年再度離港外遊，必定會瘋狂購物玩到盡，不想帶太多現金可以隨身帶備信用卡，滿足想買就買的需要。不過除了信用卡外，有人亦會帶備自己的銀行提款卡，到當地提取現金，大家又知唔知道當中的手續費和櫃員機提款標誌當中的意思呢？馬上和大家拆解啦！

PLUS對應Visa Cirrus對應MasterCard

大家拿起自己的銀行卡時，除了留意銀行標誌外，亦會留意到卡上其他的標誌。它們代表了該銀行卡接通的提款網絡，這些標誌包括PLUS、Cirrus、銀聯和JCB。自動櫃員機網絡可以讓客戶在非發卡銀行的櫃員機提款，而每個網絡都有一個網上的ATM位置定位圖，可以讓你提前找到鄰近的ATM。

印有PLUS的標誌即是該卡是對應Visa卡，PLUS網絡是涵蓋所有Visa卡的跨銀行網絡。而Cirrus則是由MasterCard所擁有的提款網絡， MasterCard、Maestro及Diners Club於Cirrus網絡亦可提款。至於JCB標誌是日本信用卡機構，在香港發行的信用卡包括AEON和東亞發行的JCB信用卡，大家可以按此查看它們在各國家合作的金融機構，或查閱JCB的ATM。

■海外提款機4大標誌及網絡■

▼ 點擊圖片放大

恒生銀聯手續費按提取金額而定 屬5大銀行中最高

認識了提款卡上的標誌後，最關心的當然是各大銀行於海外提款時的手續費。本網列出了5間本地銀行在海外提款使用的網絡和手續費，它們都支援PLUS、Cirrus、銀聯的網絡，而它們的提款手續費是按每次計算，恒生銀行銀聯提款手續費是按提款金額而定，提取等值為5,000港元以上則會收取60港元手續費，這一個收費屬5間銀行中，銀聯提款手續費最高。

而渣打銀行在海外提款有不錯的優惠，優先私人理財、優先理財及Premium理財客戶於全球所有銀通、MasterCard/Cirrus、銀聯及Visa/PLUS自動櫃員機網絡提取現金可獲豁免手續費，優惠適用於所有渣打提款卡。

■5大銀行海外提款手續費一覽■

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經