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AlipayHK接入新加坡、日韓 迎旅遊解封（附各商戶優惠詳情）

精明消費 13:22 2022/10/14

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AlipayHK繼日前宣佈日本的合作商戶突破100萬間後，今日透過螞蟻集團的Alipay+開通韓國和新加坡兩個新旅遊目的地。截至目前為止，AlipayHK經已接入5大港人熱門旅遊目的地，包括內地、澳門、日本、韓國及新加坡，更聯乘商戶推出系列旅遊優惠。

由螞蟻集團推出的Alipay+是一套全球跨境數碼支付和營銷解決方案，旨在使商戶能夠接受各種流動支付方式，並通過簡單的技術調整，更好地服務於區域和全球消費者。 現時AlipayHK用戶出遊毋需提前兌換貨幣，可於內地所有城市門店、近九成澳門商戶、過百萬日本線下門店、逾12萬韓國門店和部分新加坡門店，使用AlipayHK以港幣作結算進行購物消費。

在澳門、日本、韓國、新加坡，見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可使用，而在內地只有見到「支付寶」標識方可使用；當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。

而AlipayHK更聯乘不同商戶，推出多項旅遊優惠如下︰

AlipayHK旅遊優惠詳情

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