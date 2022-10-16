【好去處】大阪環球影城 驚悚萬聖節回歸 同場加映香港兩大樂園Halloween

日本終於開放自由行！由即日起放寬邊境管制及全面撤銷入境人數上限，港人期待已久的「回鄉」之旅，終可達成。如立即計劃起行的話，賞紅葉、聖誕滑雪、除夕跨年，甚至是即將來臨的萬聖節，都可在日本度過。未能趕及越洋慶祝萬聖節也毋須失望，香港兩大主題公園每年都會大肆舉辦萬聖節活動，留港一樣可以「驚嚇萬分」。

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大阪環球影城：完整陣容登場

日本大阪環球影城每年都會有盛大的萬聖節活動，今年主題就是「萬聖節驚悚之夜」，由即日起至11月6日舉行。受疫情影響，園方相隔3年終於推出完整陣容的萬聖節驚悚之夜。

精采節目包括有史上最多種類的超人氣「街頭喪屍」、今年新登場的恐怖迷宮「Universal Monsters～Legend of Fear～」、載譽歸來的升級版生存迷宮「BIOHAZARD the Extreme+」，以及今年最後一次登場的Zombie de Dance等。

「街頭喪屍」是環球影城史上最多喪屍種類的人氣驚悚節目，每晚7時左右，影城會化身成突然出現大量恐怖喪屍的某個紐約區角落，加上街道暗黑怪異的燈光和音樂，變成一個由喪屍馬戲團主宰的瘋狂世界，遊客要體驗意想不到的恐懼，並想法子逃亡。

名電影恐怖主角

新登場的機動遊戲就仿照奧蘭多環球影城打造的驚悚迷宮「Universal Monsters～Legend of Fear～」，玩家會與同伴們徘徊在漆黑的墓地中，隨時受狼人、科學怪人、吸血鬼等傳說怪物攻擊，要靠電筒燈光進入迷宮深處。沉浸在多套名電影的恐怖華麗世界中，又要面對突如其來的怪物襲擊，緊張度及刺激度都是No.1。

而相隔3年再度推出的就有人氣生存驚悚迷宮「BIOHAZARD the Extreme+」，玩家來到浣熊市警察局，要面對喪屍及神奇生物襲擊，接受關乎性命的關鍵任務挑戰，與同伴合作過關，亦是今年必玩遊戲之一。

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日本環球影城「NO LIMIT！萬聖節」

地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號

票價：一日門票成人8,400（約463.7港元）、小童5,400（約298港元）

購票網址：www.usjticketing.com

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海洋公園哈囉喂大玩穿越：挑戰古墓太空恐怖娃娃大宅

海洋公園今年的哈囉喂全園祭2022，就設有4大鬼屋，以近年大熱的「園」宇宙為主題，穿越古今時空，由古墓玩到上太空。

必玩遊戲首推園區史上最大型哈囉喂鬼屋「潛逃太凶艙」，是首次以太空做主題，玩家要走入太空艙內，通過不同任務，如衝破崎嶇的通道及搖晃的地面、在不同斜坡上行走，甚至爬行，還要單人匹馬面對挑戰，避開外星生物的突襲，非常刺激。

另一個恐怖度同樣爆燈的鬼屋「咒偶」，背景設定為90年前的一間荒廢陰森豪宅，一名含怨而死的女嬰化為鬼嬰，在大宅內陰魂不散。屋內各處都擺放甚多樣貌詭異的洋娃娃，氣氛陰沉，更難以分辨出是人是鬼，隨時彈出令人嚇破膽。

其餘兩大鬼屋就有秦陵大逃脫，玩家要進入古墓中，被一班受詛咒的兵馬俑大軍追捕。暗黑古墓內的秘道錯綜複雜，有流沙、鐵牢等，危機四伏，最後更有兩條路可選，是生是死結局全由玩家決定。另一個以老香港經典鬼故為主題的「惡靈廢墟」，則大玩互動式捉鬼，要先下載AiR（Adventure in Reality）App尋找靈符封印鬼王，搞鬼刺激。

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海洋公園4大鬼屋

日期：10月14日至16日、21日至23日、28日至31日

時間：潛逃太凶艙2pm-10pm、其餘5pm-10pm

票價：哈囉喂「腥」級組合景點門票$380（成人及小童）、$342（智紛全年入場證）

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迪士尼惡人回歸：新角LinaBell首度登場

香港迪士尼樂園今年的萬聖節Disney Halloween Time，則繼續走「可愛」路綫，主要是一眾穿上萬聖節搞鬼裝束的迪士尼朋友與惡人四圍出沒。推介有原野劇場上演的惡人舞動迪士尼，今年《睡公主》的奸角黑魔后會首次登場，與黑飛仙精靈降臨舞台中心。其餘登場惡人就有《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士及《魔髮奇緣》的嘉芙夫人等，載歌載舞。

至於《101斑點狗》的女魔頭庫伊拉，會另起爐灶自組「派對惡人谷」，在展藝館前的舞台大播狂野音樂，並大展歌喉，演繹其招牌歌曲Cruella de Vil。而樂園的傳統萬聖節活動米奇Halloween玩轉大街派對會繼續留低，除了米奇、米妮、唐老鴨、黛絲等會穿上萬聖節主題服飾外，Duffy的好友新成員LinaBell亦會首度登場，與大家歡度萬聖節。

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香港迪士尼樂園Disney Halloween Time

日期：即日起至10月31日

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作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文︰大阪環球影城 驚悚萬聖節回歸 同場加映香港兩大樂園Halloween】（收費文章）

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