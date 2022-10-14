通脹升溫 投資者追捧派息股　緊盯股息4大新趨勢

過去數年，增長型企業的表現一直優於價值型企業，但自去年年底以來，有關趨勢出現重大逆轉。本年初至今，出於對加息的恐慌及對中美經濟增速的憂慮，投資者意識到不少早前飆升的增長股可能估值過高。縱使現時增長型股票的基本面因素較以往强勁，但投資者仍然選擇轉投防守性較高的價值型股份，尤其是派息股，使其大幅跑贏增長股。

在債券收益率上行及通脹升溫的環境下，環球股市追捧派息股的現象可能仍處於起步階段。但照此趨勢，股息收益類投資很可能對投資組合的總回報發揮更重要的作用。在此背景下，我們總結了以下股息領域的4大新興趨勢。

1.股息收益率與債券收益率呈正比關係

在過去30年的大部分時間裡，高股息股票的回報與美國國債的收益率呈反比關係，但這種情況在過去兩年出現逆轉。如果趨勢持續，利率上升未必會像過去那樣拖累派息股的前景。

某程度上，這是由於即使利率趨升，但畢竟基數極低，所以縱然聯儲局開始加息，10年期國債收益率預計將維持在2%至3%的水平。而隨著短期利率走高，收益曲線將進一步趨平。在此環境下，派息股同時提供收益與資本增值潛力。

2.企業恢復派息，但步伐循序漸進

我們預期環球派息率會以循序漸進的節奏穩步上升。不少公司在汲取疫情的經驗後，現時已採取較審慎的策略。面對全球經濟增長放緩，一些公司希望保留較多現金。

部分行業繼續面臨高度不確定性，但整體而言，企業已逐漸恢復派息。根據Wolfe Research數據，2020年有242家公司暫停或削減股息，但其中98家在2021年恢復派息。擁有定價能力的公司更具條件增加派息例如家庭用品等必需消費品製造商。當通脹開始上升，投入成本增加時，必需消費品製造商往往受到拖累。然而，在三至六個月後，這些公司通常會設法與零售商及雜貨商重新磋商合約價格，最終使其較有能力收回原材料成本、增加盈利甚至以相應速度增派股息。

3.高週期性公司運用創新方法靈活派息

高週期性公司正採用創新方法來平衡其業務需求和派息承諾。以採礦業為例，過去幾年，不少大型採礦公司已從漸進的派息政策轉而採用一個股息支付比率，通過一個與營運指標掛鈎的特定公式來釐定股息。這種轉變導致股息收益率隨著時間改變，但亦有助企業在不同商品週期內，以可持續的方式管理其資產負債表和現金流。勘探及生產公司亦正在著手調整其股息策略，從過往不會派息，轉變成開始定期派發較低水平的股息，並會根據商品價格和現金流狀況，額外派發可變或特別股息。

新穎的派息策略能夠驅使投資者採用較為溫和的估值框架，避免造成股價過度波動。

4.金融、能源和醫療保健業展現股息投資機會

金融、能源和醫療保健業在派息股市場佔有相當大的比重，多種因素似乎支持這些領域的企業股息上升。

金融業：

利率上升應有助美國和歐洲對利率表現較敏感的銀行業擴大其淨息差。上述情況可望帶動盈利增長、改善股息流和提高估值倍數。

能源業：

長期以來，大型綜合石油公司一直是收益型投資者獲取穩定股息的理想來源。然而，石油業的股息政策出現了分歧，準確計算石油公司的股息流亦變得更加困難。在過去幾年，歐洲石油巨企轉型投資需要大量資本的再生能源，從而削減股息。這些公司將股息重設至較低的股息支付比率，為日後增加股息預留足夠空間。

醫療保健業：

此類公司向來具有較強的定價能力，在目前的通脹環境下，可能成為盈利和股息增長的來源。大型製藥公司明白，他們為投資者提供的價值主張中的一大部分是派息。此外，未來幾年多家大型製藥公司可能推出大量值得期待的產品，我們有信心這是另一個分散股票收益來源的領域。

來到總結部分，過去十年，不少增長股受惠於環球經濟溫和增長、通脹甚微和超低息的環境，導致環球股市一直集中追求增長。 雖然環球股市資金開始流向派息股的現象似乎仍處於起步階段但隨著央行收緊貨幣政策和通脹升溫導致市場波動加劇，股息收益投資可能對投資組合的總回報發揮更重要的作用。

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