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一蘭福岡限定釜醬汁豚骨拉麵 限10月供應

精明消費 13:00 2022/10/15

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一蘭慶祝香港店開業9周年，特別引入在福岡唯一兩間Premium Shop供應的釜醬汁豚骨拉麵（$108），是首次於日本以外的地區登場，由即日起至10月31日，僅在銅鑼灣店（本館）限量供應予香港顧客。

期間限定的釜醬汁豚骨拉麵有3大特色，包括釜醬汁、釜煮燒豚肉及四角重箱麵碗。一蘭的師傅多年研究將煮釜煮燒豚肉時留下的湯汁製成釜醬汁，並加入湯底中，更香濃美味。選用的五花肉含有豐富油脂，鮮嫩多汁。福岡店特別以四角重箱拉麵碗盛載拉麵，這次銅鑼灣店亦會專程引入這款拉麵碗，保留原汁原味。

由即日起至10月31日，一蘭香港App會員於銅鑼灣店及尖沙咀店內，只需回答App內問卷之問題，並於來店時向店員出示成功提交之畫面及惠顧拉麵，即可獲贈半份加麵，送完即止。食客亦可購買手信版的一蘭拉麵釜醬汁豚骨（$89），在家中亦能輕鬆自煮品嘗福岡尊貴之味。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰一蘭福岡限定釜醬汁豚骨拉麵 限10月供應+答問題免費加底】（收費文章）

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