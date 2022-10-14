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6個月港元定存 直逼4厘 存10元至300萬元都有得揀 半年賺$57,000

收息攻略 11:49 2022/10/14

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做定期存款唯一的風險，是要把資金鎖住一段時間【詳見︰高息定存5大注意事項】。目前達到4厘的定期存款，大多屬於12個月或以上長息。不想資金被鎖住太久，6個月港元定存目前也直逼4厘，最高有3.9厘。單是3.6厘至3.9厘，已能羅列出最少10家銀行，而且豐儉由人，起存額由零元、10元，以致100萬元、300萬元也有。

6個月港元定存（3.6厘或以上）

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建行最高 但需100萬及指定戶口

目前6個月港元定存最高為建行亞洲，有3.9厘，其實6個月美元也是該行最高，同樣為3.9厘。不過港元定存的門檻較其美元定存低，為100萬港元，半年賺走1.95萬元。不過需為「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶的新資金，而「貴賓理財」要求有100萬元的日均結餘。

工銀亞洲的門檻也高，6個月港元定存要300萬元，年利率3.8厘，即半年賺息約5.7萬元。

門檻較低的有華僑永亨銀行及虛銀livibank，同樣為20萬元，華僑永亨為3.8厘，但需是指定理財戶口；livibank則為3.6厘年息。

恒生銀行及信銀國際則的起存額則只需1萬元，恒生為3.8厘年息，在四大行之中最高，但需為特選客戶的新資金，優惠期去到本月底。而信銀的年息為3.6厘，同樣要新資金。

虛銀不設最低門檻

門檻最低要數虛擬銀行，富融銀行（Fusion Bank）不設最低門檻，6個月有3.55厘，如果存款額去到100萬就有3.6厘。匯立銀行（WeLab Bank）起存額為10元，年利率有3.6厘。

 

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