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Aeon秋冬特集　惠康至慳至抵價　7-11買MOVENPICK雪糕$100／4盒

精明消費 07:30 2022/10/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Aeon：秋冬特集  男裝長袖T恤每件79

即日起至10月26日，全綫AEON百貨及超級市場舉行「35周年第二撃」，同期還有秋冬特集，兼柴犬卡通SHIBANBAN床品、家品及精品優惠。同時，買AEON購物禮券滿指定金額送高達150元現金券，AEON會員更可儲印花換AEON 的30元電子優惠券。

    點擊圖片放大

2. 惠康：至慳至抵價

惠康即日起至10月20日推「至慳至抵價」，精選貨品有史雲生清雞湯／韓謁天蔘雞湯 、御品皇急凍點心、灣仔碼頭各款水餃／煎餃、全線Meadows/Meadows Essentials餅乾、精選品客/紳士牌/威斯比/巨浪大切/筒裝薯片、Dreyer's 各款雪糕、食米、維他檸檬茶/菊花茶、唯潔雅珍寶/愛琴海衛生紙

3. 7-Eleven：MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升$100／4盒

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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