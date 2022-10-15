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【品味投資】關之琳賀60歲生日　拍賣逾1億珠寶包括Cartier、LV品牌

個人增值 19:00 2022/10/15

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大美人關之琳剛過了60歲生日，一向投資有道的她早已成為圈中著名的富婆，過着養尊處優又優雅的生活。這次更將逾1億港元的部分私人珠寶珍藏拍賣，而部分拍賣收益更會撥捐慈善用途。

佳士得歷年來拍賣了多個顯赫的私人珍藏，例如伊莉莎白泰萊珍藏、大君與莫臥兒奇珍異寶珍藏、安蓋蒂故藏的12件JAR珠寶等，而在11月則帶來關之琳私人珠寶珍藏拍賣。

珠寶盛載美好回憶

身家至少以億計的關之琳，品味十足，收藏珠寶是她的興趣之一。關之琳說：「這些珠寶優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。」她毅然割愛，將多年珍藏的部分珠寶拍賣，拍品的總估價超過1億港元，更會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。

這次拍賣共帶來51件珍藏珠寶，分別來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton、Boghossian等知名珠寶品牌，展示出鑽石、彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石的璀璨美態，也正好反映了她鍾愛的簡約古典風格。

鍾愛簡約古典風

關之琳笑說部分珠寶可日常佩戴，部分則可作為傳承的珠寶。當中估價最高的拍品是由Boghossian設計的12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指，價值2,200萬至3,500萬港元。若喜歡紅寶石珠寶的，亦有MOUSSAIEFF設計的水滴形鑽石和紅寶石耳環，而同系列的鑽石及紅寶石吊墜項鏈同樣出色。

講起近年疫情下的生活，關之琳更加注意身心的健康，由內到外，注重保養之餘，更着重心靈的修養。她接下來亦會投放更多時間在學習、環境、社會等方面，幫助更多的人，也期待疫情後的美好明天。

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佳士得：關之琳私人珠寶珍藏（瑰麗珠寶現場拍賣）

日期：11月28日
時間：香港時間下午2時
地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

作者、責任編輯：劉妙賢

【原文：佳士得拍賣關之琳私人珍藏 珠寶總估價逾1億港元（收費文章）】

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欄名 : 品味投資

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