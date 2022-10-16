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【好去處】ARTE M美術館登陸鰂魚涌K11　設4大打卡位享受沉浸式體驗

個人增值 13:00 2022/10/16

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ARTE MUSEUM是由韓國知名數碼創意設計公司d'strict，打造的沉浸式數碼藝術美術館，在韓國境內共有3個展館，繼2020年在濟州開設第一家後，2021年在麗水和江陵相繼開館。自開館以來，3家展館累計參觀人數已達320萬人次。今次是首度在海外地區展示，精選ARTE MUSEUM以「永恆的自然」為主題的多組代表作，在鰂魚涌K11 ATELIER的K11 HACC展示。

10月7日在K11 HACC開幕的ARTE M展館，面積為9,149平方呎。展館由4個不同的空間組成，分別將鮮花的生命力、洶湧澎湃的巨浪、一望無垠的海灘、熱帶雨林中的叢林等，結合視覺效果、震撼的聲效和優雅的香味，營造出完美的沉浸式體驗。

此次展館的開業也是去年d'strict與K11集團達成的「數碼媒體藝術展館業務戰略合作」的第一個成果。這次是以臨時展的形式舉辦，之後將於全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標11 SKIES，設立常設展館ARTE MUSEUM，並且會增加更多樣的作品和餐飲設施。11 SKIES由新世界發展建造、由K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，其中佔地約28,040平方呎的ARTE MUSEUM預計將於2023年底至2024年初在11 SKIES的最大室內遊樂空間亮相。

    點擊圖片放大
    +2

ARTE M

開放日期：即日起至2023年3月30日
開放時間：上午11時至晚上7時
地址：鰂魚涌英皇道728號K11 HACC 2樓
購票：按此
票價：成人平日$128，周末及公眾假期$148

圖片：何小雲攝、主辦機構提供

作者：何小雲

責任編輯：張頌婷

【原文：沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位（收費文章）】

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