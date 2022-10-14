綠色Nokia新機挑戰三星 定價針對消費券 回收鋁材製作吸環保用家

手機市場競爭激烈，但競爭只集中在中下價市場，大家若有留意免費報紙廣告，都會留意到三星近日大賣廣告宣傳旗下的A系列5G手機，相信是要捕捉第二期消費券的商機。而昨日久未推出新機的諾基亞也忽然宣佈兩部中價機上市，似要跟三星搶奪中價機市場的地盤。

薑餅人一直對Nokia 有一種忘不了的情懷，可能是因為品牌見證著流動通訊科技由2G到3G的光輝時代吧。當然，過去十年品牌歷經易手重新出發，但Nokia這五個英文字代表的也是流動通訊的專業。

定價針對3000元消費券

負責經營Nokia品牌手機的HMD Global 佈兩款新機Nokia X30 5G、Nokia G60 5G將於明天正式開售。Nokia X30 5G配置版本為8GB RAM+256GB ROM，售3,698元；Nokia G60 5G配置版本為6GB RAM+128GB ROM，售2,298元。

這兩款手機的定價無疑是面向手持3000元消費券的一群。但在三星以機海之姿攻佔中下價市場、而所出的手機配置也越來越高的時候，Nokia似乎都是對準三星的A53 5G和A23 5G，希望以相機鏡頭以及環保概念來打動一批綠色消費者客群。

先說說相機鏡頭，現在各中外手機廠商均以攝影系統作為賣點，iPhone拍照質量毋庸置疑，即使三星在近年也在拍照方面急起直追。中國的小米也與Leica合作、賽司更食多家茶禮，在Sony和Vivo 也見到其商標。不過，以往一直與蔡司合作的Nokia，由今年起卻宣告拆夥，令Nokia的相機似乎少了一個賣點。

與蔡司說再見 用自家PureView攝影技術

不過， 沒有了蔡司鏡頭，還有Nokia自家研發的PureView攝影技術。

今次手機搭配PureView光學防震的5000萬像素主鏡頭，輔以人工智能攝影系統、進階夜間模式、三腳架模式以及Dark Vision超黑環境拍攝，都有意維持其相機的質量。但實際效如何，還要看軟件運算表現。

對Nokia忠粉來說，PureView可算是首代影相手機的代名詞。早在十年前Nokia推出首部PureView手機PureView 808，在當時是震撼了整個手機界，當年手機搭載的鏡頭最多只有100萬像素，但808卻一下子跳到4100萬像素，在當時真的很震撼。薑餅人現在還保留一部配有相同的鏡頭的Nokia 1020，就當作是手機拍照的收藏品。

手機框採100%回收鋁材製成

除了拍照功能，Nokia今年也以環保來作為主要賣點，似乎是要吸納一批對綠色生活有追求的用家。X30 5G的簡介中提到，這是一部專為突破智能手機使用壽命而設計的手機， 包括手機框採用 100% 回收鋁材製成，底蓋採用了 65% 的回收塑膠。而同期的G60採用了60% 回收塑膠製成，專為持久耐用而設計，能更堅韌地抵禦跌宕碰撞。似乎Nokia並不以刺激銷量為主要任務吧。

Nokia的新機近年以中階產品為主，但其質量卻有一定的保證。若用家想試一試歐洲設計的手機，除了Nokia之外也沒其他品牌了。

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