全港最大松本清進駐Fashion Walk 恒隆會員率先入場享9折

銅鑼灣Fashion Walk今個10月為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員帶來食、買、玩驚喜，hello會員可憑積分換取獨家matsukiyo松本清旗艦店VIP優先入場證，以及30多個人氣品牌的精采獎賞。

日本人氣藥粧專門店matsukiyo松本清旗艦店將於10月21日進駐Fashion Walk，hello會員可獨家換領VIP優先入場證，於10月18日入場掃貨。即日起會員於恒隆商場手機App，可憑500 hello積分換領VIP優先入場證一張。首500位換領會員，當日可享9折優惠。

讚好並追蹤官方Facebook及IG，更可額外獲店家自家品牌MK保濕潔面膏，惠顧滿$300亦可獲開幕限定購物袋一個。開業首兩星期惠顧滿$100並登記成為新會員，更可獲贈$20松本清香港電子券。

另外由即日起至10月31日，顧客透過恒隆商場手機App免費登記成為hello會員，於Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心等恒隆商場，以電子貨幣消費滿$3,000，可獲贈一張$100電子購物禮券；累積消費滿$5,000，再額外獲$100電子購物禮券。新會員完成限時任務，再可獲贈高達$50商戶電子券。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰全港最大松本清進駐Fashion Walk 恒隆會員率先入場掃貨享9折】（收費文章）

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