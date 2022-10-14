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美銀︰日圓沒有失控 超長期日本國債需求浮現

外匯、商品、債券 08:00 2022/10/14

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美銀的報告表示，儘管美元兌日圓將繼續保持在高位，但日圓並沒有失控，變得真正失控的風險亦不大。

美銀指出，企業的資金流仍支持着美元兌日圓走勢，由於今年稍早前能源價格上漲，日本在8月份繼續出現經常賬赤字，此後油價的下跌一定程度上改善了這現象。但由於外國直接投資赤字並未縮小，而且美元套利變得更具吸引力，因此資金流仍支持着美元兌日圓。

日圓未失控，但回購量在結構上受到限制。截至9月底，日本的外匯儲備有1.2萬億美元的資產，日本還擁有世界上最大的淨國際投資頭寸，達3.3萬億美元。因此，在目前周期中日圓疲軟並變得真正失控的風險並不大。

對超長期的日本國債需求正在浮現，該行指出，日本投資者於9月恢復出售外國債券，由於對沖成本繼續增加，而美聯儲的鷹派立場持續，該行目前預計日本投資者在本季或下季不會迅速轉向外國債券， 這可能會支持超長期日本國債。

然而，該行注意到日本財務省對流動性的偏好，以及對美國利率市場的潛在影響，意味當局對日圓下跌的干預只能是被動的。例如9月份2.8萬億日圓的干預並不比日本最近的月度貿易逆差2.4萬億日圓高出太多。

報告表示，該行並非不同意日圓可能在2023年第一季隨着美聯儲轉向或全球經濟衰退而走高，但資金流仍然支持美元兌日圓的交易，而且，美聯儲仍然表現出鷹派的態度。

 

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