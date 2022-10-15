DOTO STORE北海道木傢俬 現身中環 限時實體店

縱使網上購物一日千里，但購買傢俬這方面，單從照片所提供的資料以決定購買，仍少不免叫人難以放心。來自北海道的DOTO STORE自成立以來都只供網上訂購，今次以限時實體店姿態現身中環，喜歡有日式傢俬設計style的朋友，終於可以現場一窺它的真身。

誠然，DOTO STORE的傢俬產品類型有限，大家只要登上品牌的官方網站，甚至可以用寥寥可數來形容，但正因為選擇不多，所以產品就做到每樣皆精，而品牌最主要的賣點就是引入應用了來自北海道的木材來生產傢俬，當中的木材包括橡木、楓木、櫻桃木、黑胡桃木和水曲柳木，而這些木材均來自廣葉樹（另一種樹種為針葉樹），廣葉樹的木材多用作製造傢俬，加上來自北海道的廣葉樹佔全日本一半以上，所以當地很早就已經成為全國木材工業的發源地。

當中DOTO STORE的王牌產品是來自6-WAY系列的多用途組合和JDF21茶几。前者創作靈感來自日本1LDK小單位公寓（一房公寓），大家可以將它變作放在電視機上的組合櫃、又或是放在門關處用作更換鞋子的椅子等。至於JDF21可作茶几外，只要倒轉垂直擺放又可以當作桌子，一物二用，非常適合香港同樣狹小的家居使用。

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DOTO STORE POP-UP

日期：即日起至10月23日

時間：11am - 8pm

地點：中環置地廣場地庫belowground

查詢：doto-store.jp

作者、責任編輯：何偉雄

（節錄）

【原文︰DOTO STOR北海道木傢俬 實體限時登陸】（收費文章）

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