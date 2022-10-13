「植物人」屬於不保事項？邊啲公司保險有呢條不保條款？

早前電視節目《東張西望》報道了一宗醫療保險拒賠事件，當中保險公司指受保人為「植物人」狀態，屬於保單不保事項，因此拒賠了大額醫療索償。事件引起網民熱議，不少人擔心「植物人」是否常見的不保事項。就此，10Life翻查了市面上的醫療保險產品，暫時發現了幾款產品設有與「植物人」相關的不保條款。

表1：比較不同醫保產品的「植物人」相關不保條款

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如表1所見，安達人壽、富衛、富通、宏利與保誠的「植物人」不保條款，均是指當受保人維持指定的植物人狀態，並於醫院接受超過連續90日治療。換言之，保險公司只會賠償首90日的相關費用，其後的費用則閣下自理。至於信諾，它設有一條與植物人相關的不保事項，拒保不能康復的「人工生命維持」狀態。

另一方面，友邦和安盛的高端醫保則沒有相關條款，而市場上所有自願醫保，其認可產品保單範本亦無與植物人有關的不保條款。

從上文可見，不同保險公司的高端醫療保險條款都存在差異，讀者應細心比較。

註：本文最後更新日期2022年10月10日

【文章來源：10Life；原題：【植物人拒賠爭議】邊啲公司保險有呢條不保條款？】

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