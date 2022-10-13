虛銀也設高門檻 富融3.85厘破頂 入場費100萬元

虛擬銀行的使命之一是達到普及金融，但在加息預期、要搶奪年終資金的情況下，虛銀也效法傳統銀行，對客戶分級，雖未至於設立不同層級的理財戶口，但逐漸提高定期存款產品的入場門檻，要存入更多的資金，才能享最高的利息。

虛銀爭相加息、搶奪存息王【見此文】，富融銀行（Fusion）今天也追上主戰場，該行已有近一個月沒有調整，今天把12個月港元定存的年利率加至最高3.85厘，以12個月而言，屬虛擬銀行中最高的存息。計及其他存期，虛銀之中也僅次於匯立（WeLab Bank）的24個月3.98厘及18個月3.88厘。

不過，該行原本對所有存款額的客戶都一視同仁，但加存息後，目前若要取得3.85厘，必須要存100萬元資金。100萬元以下最高為3.8厘，這也與平安壹賬通銀行及livi bank的最高年息看齊。

富融銀行6個月及3個月港元定存，也一樣以100萬元作分界線，存款100萬元才享有較高利息。

目前幾間有推出定存優惠的虛銀，livi bank也對客戶分級，以12個月港元定存為例，存款20萬元或以上有3.8厘年息，若少於20萬元，則只有2.4厘（見下圖）。

虛銀定存高門檻

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傳統銀行門檻花款多 南商給「港漂」客最高息

這種做法學足傳統銀行，對年輕客戶是否好事？例如滙豐的定存優惠，尚玉與卓越理財客戶的年息較高，HSBC One的客戶年息較低。南洋商業銀行甚至有更獨特「玩法」，港漂或醫生客戶年息較高，其他客戶年息較低。其他許多銀行，例如工銀亞洲、建行亞洲、、華僑永亨、恒生銀行等，則是理財客戶/特選客戶的年息較高。而招商永隆及渣打銀行等，則要在網上/手機銀行開立，才能享有最高年利率。

傳統銀行的不同門檻

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虛擬銀行仍有低門檻

不過，目前虛擬銀行仍以一視同仁為主，例如匯立銀行的起存門檻為10元，平安壹賬通銀行（PAOB）最低存款額為100元，天星銀行的起存額則為1000元。

傳統大行也有不設存款限制的，例如花旗目前12個月港元定存3.54厘、美元3.48厘，不設最高或最低存款額限制，但也不是無條件，客戶必須在網上或手機銀行開立。

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