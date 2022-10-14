30%澳洲人申請貸款時 「講大話」、不誠實 香港除了查TU 仲會查埋FB IG?

眾所周知，當我們需要向金融機構借錢時，例如銀行等借款方在借出款項前，需要對貸款人進行嚴格的信貸審查，以確保貸款人有足夠的能力和資質在未來還清貸款。澳洲有調查指出有5分之一的澳洲人會在貸款前「講大話」，有約12%則會隱瞞目前的負債狀況，原來很多人並不完全了解貸款的規則及在貸款前「講大話」所導致的後果。不過，本港金融機構在借貸方面採取嚴格的審核措施，一般人難在信貸審查時欺騙金融機構。

五分之一澳洲人在貸款前「講大話」

Australian broker報道稱，在今年的7月，數字身份專家公司 GBG進行了一項調查，關於澳洲的第一方欺騙情況及金融服務公司的應對方式，其中調查中採訪了1008位澳洲人關於申請貸款前是否作出過欺騙行為及原因。



GBG的報告顯示，70%的人表示他們永遠不會故意在金融服務或貸款申請中欺騙，但仍然有19%的人認為可以說「善意的謊言」，在申請時他們選擇報告比自己實際債務更少的數值，以達成更易取得貸款的目標。



調查還發現，另有12%的澳洲人在過去曾在申貸款時故意遺漏債務和負債部分，其中有以下三大原因。40%的人是因為他們覺得自己未來能夠解決這筆負債，34%是因為他們急需這筆錢，沒有其他選擇，31%認為金融機構不會發現他們的欺騙行為。最令人擔憂的是，只有22%的受訪者對金融服務和貸款申請中欺騙行為的相關規則、立法和後果非常了解，即很大一部分人對貸款中的欺騙行為造成的後果沒有清晰的認知，也是造就這些欺騙行為存在的一大原因。



從以上調查中可見，金融機構需要加大貸款規則的宣傳及加強貸款者的教育，只有讓所有存在貸款需要的人士充分了解相關規則和後果，才能有效減少貸款申請中的欺騙案例，促進金融活動的健康發展。



本港完善的信貸審核

香港人申請借貸時，未必需要提交太多資料，通常只需填寫個人資料便可，因為香港的金融機構有嚴格的信貸審核制度，及較完善的信貸資料庫，銀行可通過各種途徑了解到貸款人的收支狀況、個人信貸記錄、信貸評分個人性格等相關信息。



例如環聯（TU），作為全港最主要的消費者信貸資料庫，是各金融機構評估是否批准貸款及設立貸款額度的重要助手。環聯不但能為機構提供消費者的信貸報告，個人也能通過這個資料庫了解到自己的信貸記錄及信貸評分，有助於作出更明智的貸款決策。



此外，金融機構在審批一項貸款時，除了通過信貸資料庫了解貸款人信貸記錄之外，還會通過社交軟件（Facebook、IG等）充分了解貸款者的性格、生活習慣等，從而能為審批提供更多信息，達到差異化定價，降低無力償還貸款的機率，亦能從一定程度上杜絕貸款申請中的欺騙行為。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經